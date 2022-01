Lesy SR vlani predali rekordných 20 ton rýb

Banská Bystrica 6. januára (TASR) - Rekordný predaj 20 ton rýb zaznamenal vlani štátny podnik Lesy SR. Z toho 18 ton predstavovali živé ryby na zarybnenie chovných rybníkov po celom Slovensku a dve tony tvoril predaj mrazených rýb. Informovala o tom hovorkyňa podniku Marína Debnárová.



Lesy SR okrem iných činností zabezpečujú aj chov rýb. Jedinečné Stredisko chovu rýb Parina prevádzkujú na Lesnej správe Majdán v odštepnom závode Smolenice.



„Doteraz bol ročný priemer predaja našich rýb osem až desať ton,“ uviedla Debnárová. Minuloročný predaj bol teda dvojnásobný. „K ďalšiemu chovu nám v sádkach ostáva 20 až 25 ton ročnej ryby,“ dodala.



Rybné hospodárstvo funguje na potoku Parina už od roku 1867, keď ho tam vybudoval gróf Móric Pálffy. Išlo o jednu z prvých pstruhových liahní na našom území. „Na budúci rok ho štátny podnik plánuje vyhlásiť za významné lesnícke miesto,“ pripomenula hovorkyňa štátnych lesov.



Lesy SR investovali v poslednom období do modernizácie zariadenia na spracovanie rýb, ale tiež na kúpu tzv. šokových mraziacich boxov, novej vákuovej techniky či prepravného boxu na rozvoz rýb viac ako 50.000 eur.



V rybníkoch na potoku Parina sa ako hlavný druh chová pstruh dúhový, doplnkovo i kapor rybničný. Stredisko v súčasnosti zabezpečuje chov rýb od ikier až po generačné ryby. Konzumná ryba sa v rybníkoch dochová približne za 16 až 18 mesiacov, keď dosahuje hmotnosť okolo 250 gramov. V stredisku Parina tiež vykonávajú odbornú prax žiaci študijného odboru rybárstvo zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.



Podnik podľa Debnárovej uvažuje aj o rozšírení chovu o pstruha potočného. „Pri tomto druhu ide o náročnejší chov, ktorý si vyžiada viac starostlivosti ako aj vyššie finančné náklady. Ale stojí nám to za to, aby sme podporili udržateľnosť atraktívnych horských rybárskych revírov pôvodným slovenským druhom,“ zdôraznila.