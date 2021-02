Lesy SR vyhlásili výberové konanie na riaditeľov odštepných závodov

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Štátny podnik Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici v pondelok vyhlásil výberové konanie na riaditeľov všetkých svojich odštepných závodov (OZ) - Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Sobrance, OZ lesnej techniky Banská Bystrica a Semenoles Liptovský Hrádok. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová s tým, že závody momentálne riadia poverení riaditelia.



"Verím, že sa nám podarí nájsť vhodných ľudí, ktorí budú viesť OZ správnym smerom. Je potrebné podnik personálne zastabilizovať. Uvedenými kritériami chceme dať možnosť prihlásiť sa čo najväčšiemu počtu zamestnancov," reagoval poverený generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.



Medzi kritériami, ktoré musí uchádzač spĺňať, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, minimálne ročná riadiaca prax a päťročné skúsenosti v lesnom hospodárstve alebo v štátnej správe lesného hospodárstva.



Riaditeľ OZ zodpovedá za všetky činnosti súvisiace so správou zvereného lesného a ostatného majetku v rámci príslušného závodu, a to najmä v oblastiach pestovania lesa, ochrany lesa, ťažbovej činnosti, trvalo udržateľného rozvoja lesa a plnenia celospoločenských funkcií lesa v súlade s plánom starostlivosti o les. Riaditeľ tiež zodpovedá za hospodársky výsledok závodu.



Podľa Debnárovej prihlášku musia uchádzači doručiť najneskôr do 19. februára. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 5. marca.