Lesy SR:Generálny riaditeľ podniku pripravuje nový model predaja dreva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii odmieta politické útoky a zavádzajúce tvrdenia o štátnom podniku Lesy SR.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Vojtech Ferencz už inicioval prípravu nezávislých auditov v oblastiach predaja dreva, verejného obstarávania a nakladania s majetkom. Výstupy budú po ukončení procesov zverejnené. Popri tom sa pripravuje nový model predaja dreva s preferenciou domácich spracovateľov a s trasovaním pohybu suroviny cez štítkovanie a elektronickú evidenciu. Uviedla to pre TASR Laura Tettingerová z internej a externej komunikácia Lesov SR v reakcii na vyjadrenia opozičnej SaS.
