Lesy SR:Ťažba na Horehroní sa zamerala na odstránenie poškodenej jedle

V predmetnom poraste bola podľa podniku realizovaná asanačná ťažba, teda odborný postup, ktorý sa využíva v prípadoch, keď stromy vykazujú známky poškodenia, oslabenia alebo postupného odumierania.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ťažba jedle na Horehroní, v lokalite Michalová, vyvolala otázky verejnosti. Nejde o plošný výrub zdravých stromov, ale o odborný zásah zameraný na odstránenie poškodených jedincov. Cieľom je stabilizovať porast, zabrániť šíreniu poškodenia a vytvoriť podmienky pre prirodzenú obnovu lesa, informoval v piatok štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.

Reagoval tak na aktuálne podnety verejnosti týkajúce sa ťažby jedle. V predmetnom poraste bola podľa podniku realizovaná asanačná ťažba, teda odborný postup, ktorý sa využíva v prípadoch, keď stromy vykazujú známky poškodenia, oslabenia alebo postupného odumierania.

V danom území bolo spracovaných približne 300 kubických metrov dreva jedle. Ťažba neprebiehala plošne, ale výberovým spôsobom, pričom boli odstraňované len konkrétne jedince so zhoršeným zdravotným stavom. Ostatné stromy v poraste zostávajú zachované,“ uviedla Laura Tettingerová z komunikácie Lesov SR.

Zásah bol podľa podniku realizovaný v súlade s platnou legislatívou a po posúdení odbornými orgánmi. Lesy SR ubezpečili, že že pri každom zásahu v lesoch dôsledne posudzujú environmentálny aj ekonomický prínos, pričom prioritou je dlhodobá stabilita a udržateľnosť lesných porastov.

Jedľa patrí medzi dlhoveké dreviny a jej rubný vek sa spravidla pohybuje približne v rozpätí 100 až 130 rokov, v závislosti od stanovištných podmienok. V praxi to podľa podniku znamená, že mnohé jedince v lesoch už dosiahli alebo prekročili vek, keď sú prirodzene náchylnejšie na poškodenie, oslabenie a postupný rozpad.

Asanačná ťažba je bežnou súčasťou starostlivosti o les a jej cieľom je predchádzať šíreniu poškodenia, stabilizovať porast a vytvárať priestor na prirodzenú obnovu lesa. Ak by sa poškodené alebo odumierajúce jedle v poraste neodstraňovali, dochádzalo by k postupnému zhoršovaniu zdravotného stavu lesa, šíreniu škodlivých činiteľov a zvyšovaniu rizika rozpadu porastu, čo by malo negatívny dosah na jeho ekologickú aj produkčnú funkciu,“ vysvetlila Tettingerová.

Jedľa patrí medzi významné pôvodné dreviny slovenských lesov a jej zastúpenie je dlhodobo podporované aj v rámci obnovy lesov. Cieľom realizovaných opatrení podľa Lesov SR nie je jej odstraňovanie, ale zabezpečenie toho, aby les ako celok zostal zdravý, stabilný a odolný aj do budúcnosti.
