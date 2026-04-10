Lesy SR:Ťažba na Horehroní sa zamerala na odstránenie poškodenej jedle
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Ťažba jedle na Horehroní, v lokalite Michalová, vyvolala otázky verejnosti. Nejde o plošný výrub zdravých stromov, ale o odborný zásah zameraný na odstránenie poškodených jedincov. Cieľom je stabilizovať porast, zabrániť šíreniu poškodenia a vytvoriť podmienky pre prirodzenú obnovu lesa, informoval v piatok štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.
Reagoval tak na aktuálne podnety verejnosti týkajúce sa ťažby jedle. V predmetnom poraste bola podľa podniku realizovaná asanačná ťažba, teda odborný postup, ktorý sa využíva v prípadoch, keď stromy vykazujú známky poškodenia, oslabenia alebo postupného odumierania.
„V danom území bolo spracovaných približne 300 kubických metrov dreva jedle. Ťažba neprebiehala plošne, ale výberovým spôsobom, pričom boli odstraňované len konkrétne jedince so zhoršeným zdravotným stavom. Ostatné stromy v poraste zostávajú zachované,“ uviedla Laura Tettingerová z komunikácie Lesov SR.
Zásah bol podľa podniku realizovaný v súlade s platnou legislatívou a po posúdení odbornými orgánmi. Lesy SR ubezpečili, že že pri každom zásahu v lesoch dôsledne posudzujú environmentálny aj ekonomický prínos, pričom prioritou je dlhodobá stabilita a udržateľnosť lesných porastov.
Jedľa patrí medzi dlhoveké dreviny a jej rubný vek sa spravidla pohybuje približne v rozpätí 100 až 130 rokov, v závislosti od stanovištných podmienok. V praxi to podľa podniku znamená, že mnohé jedince v lesoch už dosiahli alebo prekročili vek, keď sú prirodzene náchylnejšie na poškodenie, oslabenie a postupný rozpad.
„Asanačná ťažba je bežnou súčasťou starostlivosti o les a jej cieľom je predchádzať šíreniu poškodenia, stabilizovať porast a vytvárať priestor na prirodzenú obnovu lesa. Ak by sa poškodené alebo odumierajúce jedle v poraste neodstraňovali, dochádzalo by k postupnému zhoršovaniu zdravotného stavu lesa, šíreniu škodlivých činiteľov a zvyšovaniu rizika rozpadu porastu, čo by malo negatívny dosah na jeho ekologickú aj produkčnú funkciu,“ vysvetlila Tettingerová.
Jedľa patrí medzi významné pôvodné dreviny slovenských lesov a jej zastúpenie je dlhodobo podporované aj v rámci obnovy lesov. Cieľom realizovaných opatrení podľa Lesov SR nie je jej odstraňovanie, ale zabezpečenie toho, aby les ako celok zostal zdravý, stabilný a odolný aj do budúcnosti.
