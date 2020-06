Letecká doprava po celom svete sa pomaly začína obnovovať

Chicago 5. júna (TASR) - S uvoľňovaním reštriktívnych opatrení prijatých na zastavenie pandémie nového koronavírusu sa postupne začína zotavovať aj letecká doprava. Aerolínie od USA po Austráliu v júni a júli zvyšujú počty letov, aj keď globálna doprava zostáva slabá.



American Airlines rovnako ako United Airlines oznámili viac letov do kľúčových obchodných a dovolenkových destinácií v USA, kde sa národné parky a ďalšie vonkajšie rekreačné priestory postupne opäť otvárajú. To podporilo ich akcie, ktoré prudko vzrástli.



"Rekreačné cestovanie bola aktivita, ktorá počas uzatvorenia najviac absentovala naprieč vekovým a príjmovým zložením obyvateľstva, dokonca viac než iné veci, ako sú reštaurácie," uviedol Jason Guggenheim z poradenskej firmy Boston Consulting Group, ktorá zrealizovala prieskumy medzi spotrebiteľmi v USA a Európe. Dodal, že v oblasti obchodných ciest bude zotavovanie trvať dlhšie, keďže ešte nejaký čas sa bude pokračovať v práci z domu.



Analytici očakávajú, že aj napriek uvedenému zvýšeniu počtu letov zostane letecká doprava v USA tento rok podstatne nižšia v porovnaní s vlaňajškom. A bez zotavenia v oblasti obchodných ciest zostanú výnosy aerolínií mínusové.



Vo štvrtok (4. 6.) oznámili plány výrazného zvýšenia domácich kapacít austrálske Qantas Airways a novozélandské Air New Zealand. Zvýšenie letov oznámili aj Emirates a Etihad Airways a v Európe napríklad Iberia.