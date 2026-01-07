< sekcia Ekonomika
Letecká doprava v Európe sa vracia na úroveň spred pandémie COVID-19
V minulom roku letecké spoločnosti v Európskej únii (EÚ) vybavili 11,12 milióna letov, uviedol vo svojej najnovšej správe Eurocontrol, európsky úrad zodpovedný za bezpečnosť letovej prevádzky.
Autor TASR
Brusel 7. januára (TASR) - Letecká doprava v Európe v roku 2025 prekonala svoju úroveň spred pandémie koronavírusu. V minulom roku letecké spoločnosti v Európskej únii (EÚ) vybavili 11,12 milióna letov, uviedol vo svojej najnovšej správe Eurocontrol, európsky úrad zodpovedný za bezpečnosť letovej prevádzky.
Tento objem - 11,12 milióna vybavených letov - predstavuje štvorpercentný nárast v porovnaní s rokom 2024 a nárast približne o 16.800 letov v porovnaní s rokom 2019, čiže pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19.
V priemere bolo v roku 2025 denne vybavovaných 30.474 letov, čo predstavuje nárast o viac ako 1000 denných letov v porovnaní s predchádzajúcim rokom (29.207 letov).
Najrušnejším vzdušným priestorom na kontinente, vrátane lietadiel, ktoré nad ním iba prelietajú, bolo Francúzsko s priemerným počtom 9854 letov denne. Nasledovali Nemecko (8616), Spojené kráľovstvo (6949), Španielsko (6773) a Taliansko (6295).
Podľa údajov, ktoré Eurocontrol oficiálne zverejnil v utorok (6. 1.) vlani bolo zaznamenané aj zlepšenie presnosti letov, ktorá v minulom roku dosiahla 76,1 %, čo bola o 3,5 percenta vyššia presnosť aj napriek štvorpercentnému nárastu letov. O 17 % klesli meškania v rámci riadenia toku letovej prevádzky (ATFM) v porovnaní s rokom 2024 - meškania v priemere predstavovali 2,4 minúty na jeden let.
Eurocontrol koordinuje činnosti jednotlivých národných inštitúcií a organizácií riadenia letovej prevádzky, pomáha s plánovaním medzinárodných letov, podieľa sa na vývoji nových postupov a technológií a organizuje školenia pre riadiacich letovej prevádzky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
