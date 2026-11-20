< sekcia Ekonomika
Letecká linka Bratislava - Košice vzbudila značný záujem cestujúcich
Dopravca je odhodlaný pokračovať v prevádzkovaní leteckého spojenia Bratislavy a Košíc aj po skončení štátnej podpory v roku 2028.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Pravidelná letecká linka Bratislava - Košice, ktorú prevádzkuje spoločnosť Wizz Air od 21. novembra 2025, za prvý rok zohrala dôležitú úlohu pri posilňovaní vnútroštátneho prepojenia. „Od svojho spustenia vzbudilo toto spojenie značný záujem cestujúcich, čo potvrdzuje dopyt po dostupnej leteckej doprave,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Wizz Air Vera Járdán.
Dopravca je odhodlaný pokračovať v prevádzkovaní leteckého spojenia Bratislavy a Košíc aj po skončení štátnej podpory v roku 2028. So záujmom cestujúcich o využívanie linky je veľmi spokojný. Počet spiatočných letov sa z pôvodných deväť týždenne zvýšil od marca 2026 na 13 a od aktuálneho zimného obdobia na 14 týždenne.
Medzi Bratislavou a Košicami fungujú denne dva spiatočné lety - ráno a podvečer. Lietadlo typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich zvládne let zhruba za 35 minút. Kapacita miest pri letoch za deň je 956, za 28 dní 26.768, za rok vyše 344.000. Dopravca neprezradil, koľko cestujúcich na linke za rok prepravil. Ďalšie rozšírenie frekvencie letov pre stabilný záujem zatiaľ nepotvrdil.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pre TASR uviedlo, že linka si od svojho otvorenia získala výraznú popularitu, o čom svedčí aj postupné navyšovanie frekvencie letov. „O úspešnosti vnútroštátneho spojenia svedčí aj skutočnosť, že linka Bratislava - Košice sa v roku 2026 zaradila medzi tri najvyužívanejšie letecké linky z bratislavského letiska. Z hľadiska počtu prepravených cestujúcich jej aktuálne patrí tretie miesto spomedzi všetkých pravidelných leteckých spojení z Letiska M. R. Štefánika,“ priblížila hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Letisko Košice sa pre TASR vyjadrilo, že o potenciáli tohto spojenia bolo presvedčené od začiatku. „Prvý rok potvrdil, že medzi východom a západom Slovenska existuje obrovský dopyt po rýchlom a komfortnom leteckom spojení,“ uviedol hovorca košického letiska Juraj Toth. Najviac využívanou pravidelnou linkou z Košíc je práve tá do Bratislavy. Linka výrazne skrátila čas prepravy medzi oboma mestami. „Potenciál pritom ešte nevnímame ako vyčerpaný a vidíme priestor aj na ďalší rast kapacity,“ dodal Toth.
Dopravca je odhodlaný pokračovať v prevádzkovaní leteckého spojenia Bratislavy a Košíc aj po skončení štátnej podpory v roku 2028. So záujmom cestujúcich o využívanie linky je veľmi spokojný. Počet spiatočných letov sa z pôvodných deväť týždenne zvýšil od marca 2026 na 13 a od aktuálneho zimného obdobia na 14 týždenne.
Medzi Bratislavou a Košicami fungujú denne dva spiatočné lety - ráno a podvečer. Lietadlo typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich zvládne let zhruba za 35 minút. Kapacita miest pri letoch za deň je 956, za 28 dní 26.768, za rok vyše 344.000. Dopravca neprezradil, koľko cestujúcich na linke za rok prepravil. Ďalšie rozšírenie frekvencie letov pre stabilný záujem zatiaľ nepotvrdil.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pre TASR uviedlo, že linka si od svojho otvorenia získala výraznú popularitu, o čom svedčí aj postupné navyšovanie frekvencie letov. „O úspešnosti vnútroštátneho spojenia svedčí aj skutočnosť, že linka Bratislava - Košice sa v roku 2026 zaradila medzi tri najvyužívanejšie letecké linky z bratislavského letiska. Z hľadiska počtu prepravených cestujúcich jej aktuálne patrí tretie miesto spomedzi všetkých pravidelných leteckých spojení z Letiska M. R. Štefánika,“ priblížila hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Letisko Košice sa pre TASR vyjadrilo, že o potenciáli tohto spojenia bolo presvedčené od začiatku. „Prvý rok potvrdil, že medzi východom a západom Slovenska existuje obrovský dopyt po rýchlom a komfortnom leteckom spojení,“ uviedol hovorca košického letiska Juraj Toth. Najviac využívanou pravidelnou linkou z Košíc je práve tá do Bratislavy. Linka výrazne skrátila čas prepravy medzi oboma mestami. „Potenciál pritom ešte nevnímame ako vyčerpaný a vidíme priestor aj na ďalší rast kapacity,“ dodal Toth.