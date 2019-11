Letecká linka z Brna do Berlína po roku končí

Praha 29. novembra (TASR) - Letecká linka z Brna do Berlína na jar budúceho roka skončí, pritom začala fungovať iba pred siedmimi mesiacmi. Z letiska Tuřany sa tak bude lietať iba do Londýna a Milána Bergama. Uviedol to v piatok server iDNES.cz, ktorý dodal, že linka nesplnila očakávania letiska, ani spoločnosti Ryanair, ktorá ju obsluhovala.



Ryanair začal cestujúcich z Brna do Berlína prepravovať iba v apríli tohto roka, a to pravidelne dvakrát týždenne. Podľa mediálneho zástupcu Letiska Brno Jakuba Splavca linka nesplnila očakávania ani na jednej strane a predpokladá sa, že ani v budúcnosti by sa situácia výraznejšie nezlepšila. Linka preto končí, pričom posledný let sa uskutoční 28. marca.



Splavec zároveň cestujúcich ubezpečil, že v prípade ostatných pravidelných liniek sa nič nemení. Ako uviedol, v letnom letovom poriadku od 29. marca bude aj naďalej pokračovať každodenné spojenie do Londýna Stanstedu a linka do Milána Bergama sa vráti na pondelok a piatok.