< sekcia Ekonomika
Letecká spoločnosť Air China ohlásila nákup 60 strojov od Airbusu
Podľa katalógových cien je hodnota kontraktu približne 9,53 miliardy dolárov (8,1 miliardy eur).
Autor TASR
Peking 30. decembra (TASR) - Čínska letecká spoločnosť Air China oznámila, že sa s európskym výrobcom lietadiel Airbus dohodla na kúpe 60 strojov A320NEO. Podľa katalógových cien je hodnota kontraktu približne 9,53 miliardy dolárov (8,1 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Za lietadlá má Air China zaplatiť v hotovosti v splátkach. Letecký prepravca plánuje nákup financovať vlastnou hotovosťou, úvermi od komerčných bánk a ďalšími metódami.
Nákupom 60 lietadiel A320NEO chce Air China v súlade so svojou trhovou stratégiou zväčšiť kapacitu svojej flotily o približne 6,5 %. Dodávky lietadiel sa majú uskutočniť v niekoľkých etapách v rokoch 2028 až 2032.
(1 EUR = 1,1757 USD)
Za lietadlá má Air China zaplatiť v hotovosti v splátkach. Letecký prepravca plánuje nákup financovať vlastnou hotovosťou, úvermi od komerčných bánk a ďalšími metódami.
Nákupom 60 lietadiel A320NEO chce Air China v súlade so svojou trhovou stratégiou zväčšiť kapacitu svojej flotily o približne 6,5 %. Dodávky lietadiel sa majú uskutočniť v niekoľkých etapách v rokoch 2028 až 2032.
(1 EUR = 1,1757 USD)