Letecká spoločnosť Air China ohlásila nákup 60 strojov od Airbusu

Na snímke Airbus A320 Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Podľa katalógových cien je hodnota kontraktu približne 9,53 miliardy dolárov (8,1 miliardy eur).

Autor TASR
Peking 30. decembra (TASR) - Čínska letecká spoločnosť Air China oznámila, že sa s európskym výrobcom lietadiel Airbus dohodla na kúpe 60 strojov A320NEO. Podľa katalógových cien je hodnota kontraktu približne 9,53 miliardy dolárov (8,1 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Za lietadlá má Air China zaplatiť v hotovosti v splátkach. Letecký prepravca plánuje nákup financovať vlastnou hotovosťou, úvermi od komerčných bánk a ďalšími metódami.

Nákupom 60 lietadiel A320NEO chce Air China v súlade so svojou trhovou stratégiou zväčšiť kapacitu svojej flotily o približne 6,5 %. Dodávky lietadiel sa majú uskutočniť v niekoľkých etapách v rokoch 2028 až 2032.

(1 EUR = 1,1757 USD)
