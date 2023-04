Atlanta 13. apríla (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines vykázala za 1. štvrťrok stratu 363 miliónov USD (332,36 milióna eur) aj napriek prudkému nárastu tržieb. Dôvodom boli vyššie výdavky na prácu a palivo. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Strata Delty v prvých troch mesiacoch roka však bola menšia ako vlani, keď dosiahla 940 miliónov USD.



Letecká spoločnosť zároveň predpovedala, že v aktuálnom 2. štvrťroku, ktorý zahŕňa začiatok kľúčovej letnej sezóny, dosiahne väčší zisk, ako očakáva Wall Street. Analytici ale upozorňujú, že tempo rastu rezervácií leteniek na leto sa v porovnaní s minulým rokom spomaľuje.



Generálny riaditeľ spoločnosti Delta Ed Bastian namietol, že je nespravodlivé porovnávať súčasný predaj leteniek s predajom spred roka, keď cestovanie práve začínalo ožívať po zrušení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Podľa Bastiana dopyt po cestovaní nevykazuje žiadne známky oslabenia napriek vysokej inflácii, prepúšťaniu v technologickom priemysle, zlyhaní niekoľkých bánk v USA a neistote v ekonomike. Američania stále chcú dohnať cestovanie, ktoré museli odložiť, keď vypukla pandémia.



Tržby spoločnosti Delta v 1. štvrťroku vyskočili o 36 % na 12,76 miliardy USD. V tomto výsledku sú okrem príjmov z cestovania zahrnuté aj tržby rafinérie spoločnosti pri Philadelphii.



Delta je prvou veľkou leteckou spoločnosťou v USA, ktorá oznámila čísla za 1. štvrťrok. Dopravca so sídlom v Atlante potrebuje zvýšiť príjmy, ak má byť ziskový, pretože jeho náklady prudko stúpajú.



V 1. štvrťroku minula letecká spoločnosť na palivo o 28 % alebo 584 miliónov USD viac ako pred rokom. A ceny palív by mohli ešte stúpnuť po tom, čo sa najväčší svetoví producenti ropy z aliancie OPEC+ dohodli na znížení ťažby od mája.



Aj výdavky spoločnosti Delta na prácu sa v 1. štvrťroku zvýšili, a to o 20 % alebo 560 miliónov USD, pričom toto číslo nezahŕňalo 864 miliónov USD na pokrytie bonusov pre pilotov, ktorí v marci ratifikovali novú zmluvu s veľkým zvýšením platov. O dvojciferné percentá vyskočili aj ostatné výdavky vrátane nákladov na údržbu lietadiel a nákladov na predaj.



Bez nákladov na bonusy pre pilotov a iných jednorazových položiek by Delta mala v 1. kvartáli zisk 163 miliónov USD alebo 25 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet jej predpovedali upravený zisk 29 centov na akciu.



Delta predpovedá, že za tri mesiace od apríla do júna zarobí 2 až 2,25 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávajú zisk 1,66 USD na akciu.



(1 EUR = 1,0922 USD)