Letecká spoločnosť EasyJet dosiahla v 3. kvartáli rast tržieb aj zisku

Londýn 17. júla (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2024/2025 výrazný rast tržieb a lepšie výsledky vykázala aj v oblasti zisku pred zdanením, k čomu prispel rast počtu prepravených cestujúcich. Informovala o tom agentúra DPA.



Aerolínie oznámili, že zisk pred zdanením v 3. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 286 miliónov libier (330,29 milióna eur). Medziročne to predstavuje zlepšenie o 50 miliónov libier.



Prispelo k tomu výrazné zvýšenie tržieb. Tie dosiahli 2,92 miliardy libier, čo medziročne znamená rast o 10,9 %. Z toho tržby z prepravy cestujúcich dosiahli 1,76 miliardy libier a v porovnaní s 3. kvartálom roka 2023/2024 sa zvýšili o 9,7 %. Počet cestujúcich vzrástol medziročne o 2 %, dodal EasyJet.



Spoločnosť zároveň uviedla, že odhad na celý rok 2024/2025 je naďalej pozitívny. Napriek nedávnemu zvýšeniu nákladov na pohonné látky a štrajk leteckých dispečerov vo Francúzsku počítajú aerolínie so solídnym rastom zisku.



(1 EUR = 0,8659 GBP)