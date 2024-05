Letecká spoločnosť Emirates vykázala za rok 2023 rekordný zisk

Dubaj 13. mája (TASR) - Letecká spoločnosť Emirates zo Spojených arabských emirátov (SAE) v pondelok oznámila, že v roku 2023 zaznamenala rekordný zisk 4,7 miliardy USD (4,36 miliardy eur). To ukazuje, že naplno rozbehla lety po turbulentných rokoch pandémie nového koronavírusu, ktoré narušili jej prevádzku. TASR o tom informuje na základe správy AP.



V predchádzajúcom roku mala spoločnosť, ktorú vlastní dubajská vláda, zisk 2,9 miliardy USD.



Tržby Emirates sa vlani zvýšili na 33 miliárd USD z 29,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Letecká spoločnosť prepravila v uplynulom finančnom roku 51,9 milióna cestujúcich v porovnaní so 43,6 milióna rok predtým.



"Počas celého roka sme zaznamenali vysoký dopyt po leteckej doprave a službách súvisiacich s cestovaním po celom svete," povedal šejk Ahmad bin Saíd al Maktúm, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Emirates, podľa ktorého sa tak leteckej spoločnosti vracajú roky nepretržitých investícií do produktov a služieb a budovania silných partnerstiev.



Výsledky Emirates nasledujú po výsledkoch domovského medzinárodného letiska v Dubaji. Cez najrušnejšie letisko na svete prešlo v minulom roku 86,9 milióna cestujúcich, čím prekonalo čísla za rok 2019, ktorý bol posledný pred pandémiou. No najrušnejším rokom pre letisko bolo rok 2018, keď cez neho prešlo 89,1 milióna cestujúcich.



Celá skupina Emirates, ktorá zahŕňa cestovnú spoločnosť dnata, ako aj holdingy s potravinami, nápojmi a voľnočasovými aktivitami, vykázala za rok 2023 zisk vo výške 5,1 miliardy USD a tržby 37,4 miliardy USD.



Skupina deklarovala dividendu svojmu vlastníkovi, šejkovmu suverénnemu investičnému fondu Investment Corporation of Dubai, vo výške 1 miliardy USD.



Dubaj poskytol Emirates na vrchole pandémie pomoc vo výške 4 miliárd USD. Vo výročnej správe sa uvádza, že Emirates počas minulého finančného roka splatili z tohto úveru 2,6 miliardy USD.



Vlani v novembri Emirates oznámili dohodu v hodnote 52 miliárd USD o nákupe 90 lietadiel Boeing 777. Emirates tiež pridajú ďalších päť lietadiel 787 Dreamliner k ich predchádzajúcej objednávke 30 kusov.



Emirates sa roky spoliehali na Boeing 777 a poschodový Airbus A380 pri preprave cestujúcich po celom svete. To sa zmení v septembri, keď Emirates začne na svojich linkách lietať s Airbusom A350.



Letecká spoločnosť sa pustila tiež do programu modernizácie svojich lietadiel v hodnote 2 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0779 USD)