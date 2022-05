Letecká spoločnosť Emirates znížila ročnú stratu po oživení cestovania

Dubaj 13. mája (TASR) - Dubajská letecká spoločnosť Emirates v piatok oznámila, že v uplynulom finančnom roku 2021/2022 znížila svoju stratu, keďže uvoľnenie obmedzení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 podporilo dopyt po cestovaní.



Strata Emirates, ktoré sú najväčším leteckým dopravcom na Blízkom východe, za rok do 31. marca 2022 výrazne klesla na 1,1 miliardy USD (1,06 miliardy eur) z 5,5 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Bola to druhá ročná strata leteckej spoločnosti v rade a iba štvrtá v jej takmer 40-ročnej histórii.



Tržby letecká spoločnosť, ktorá prevádzkuje iba medzinárodné lety, sa v uplynulom finančnom roku zvýšili o 91 % na 16,1 miliardy USD, pričom počet cestujúcich sa strojnásobil na 19,6 milióna osôb.



Štátna letecká spoločnosť uviedla, že v sledovanom období zaplnila 58,6 % sedadiel v porovnaní so 44,3 % pred rokom, pričom počet destinácií, ktoré obsluhovala, sa zvýšil zo 120 na začiatku finančného roka na viac ako 140 k 31. marcu 2022.



Emirates predpovedá návrat k ziskovosti v tomto finančnom roku. Vedenie spoločnosti zároveň upozornilo, že cestovné sa zvýši pre rast nákladov, najmä na palivo.