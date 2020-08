Letecká spoločnosť Qantas plánuje prepustiť ďalších takmer 2500 ľudí

Sydney 25. augusta (TASR) - Austrálska letecká spoločnosť Qantas oznámila nové plány na zníženie ďalších takmer 2500 pracovných miest prostredníctvom outsourcingu pozemnej obsluhy na všetkých domácich letiskách v Austrálii. Cieľom je zredukovať náklady po strate vo výške 10 miliárd austrálskych dolárov (6,08 miliardy eur) za uplynulý finančný rok. Dôvodom straty boli cestovné obmedzenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Nový plán prichádza po zrušení 6000 miest, ktoré spoločnosť oznámila v júni. Qantas tak prídu o takmer 30 % personálu v porovnaní so situáciou pred pandémiou.



Šéf domácich operácií Qantas Andrew David v tejto súvislosti uviedol, že outsourcing pozemnej obsluhy na najväčších letiskách v krajine pomôže spoločnosti ušetriť ročne odhadom 100 miliónov AUD na prevádzkových nákladoch.



Umožní jej to tiež vyhnúť sa investícii 100 miliónov AUD v nasledujúcich piatich rokoch do vybavenia, ako sú zariadenia na nakladanie batožiny a ďalšie.



Vedenie spoločnosti nezverejnilo mená firiem, na ktoré by mohlo presunúť služby pozemného personálu. Medzi hlavných prevádzkovateľov pozemnej obsluhy v Austrálii patria firmy dnata, Swissport a Menzies Aviation.



(1 EUR = 1,6454 AUD)