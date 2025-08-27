< sekcia Ekonomika
Letecká spoločnosť Ryanair kritizuje Belgicko za zvýšenie dane z letov
Spoločnosť Ryanair už koncom júla kritizovala zvýšenie nástupného poplatku na päť eur pre lety dlhšie ako 500 kilometrov.
Autor TASR
Brusel 27. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ leteckej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary v stredu uviedol, že spoločnosť cez nadchádzajúcu zimnú sezónu nerozšíri svoje aktivity v Belgicku, najmä pre zvýšenú daň z letov. Na správu tlačovej agentúry Belga upozornil spravodajca TASR.
Spoločnosť Ryanair už koncom júla kritizovala zvýšenie nástupného poplatku na päť eur pre lety dlhšie ako 500 kilometrov. Televízna stanica RTBF 31. júla citovala tlačovú správu Ryanairu, prostredníctvom ktorej spoločnosť vyzvala belgickú federálnu vládu, aby „zrušila idiotské rozhodnutie, ktoré prinúti cestujúcich platiť až o 150 % vyššiu daň“.
Zákon, ktorý federálna vláda schválila 18. júla a už bol zverejnený v úradnom vestníku, upravil harmonizáciu palubnej dane pre letenky. V praxi to znamená, že cestovné vo výške 10 eur pre cesty do 500 kilometrov sa zachová, zatiaľ čo cestovné pre trasy nad 500 km sa zvyšuje na päť eur namiesto dvoch alebo štyroch eur.
Spoločnosť Ryanair opustila bruselské letisko Zaventem ako svoju hlavnú základňu pre vysoké prevádzkové náklady. V tlačovej správe z konca júla upozornila, že zvýšenie dane z letov z neho urobí „najhoršie fungujúce letisko v Belgicku“, pričom nová daň poškodí belgickú dopravnú sieť, pracovné miesta a lokálnu ekonomiku. Podľa uvedenej tlačovej správy letecká základňa Ryanair v Belgicku sa stane nekonkurencieschopnou v porovnaní s krajinami ako Maďarsko, Švédsko a Taliansko, kde úrady znižujú alebo rušia letecké dane s cieľom stimulovať oživenie leteckej dopravy a hospodársky rast.
Ryanair očakáva, že tento rok prepraví 11 miliónov cestujúcich do a z Belgicka. Hlavnou základňou pre spoločnosť je letisko Brusel-South Charleroi, ktorá ročne prepraví 9,8 milióna cestujúcich. Ryanair v Charleroi prevádzkuje 18 lietadiel, ktoré obsluhujú 119 destinácií. Cez zimnú sezónu mali pribudnúť tri nové trasy - Katowice (Poľsko), Salerno (Taliansko) a Volos (Grécko).
Naproti tomu spoločnosť zníži počet svojich letov na bruselskom letisku Zaventem o šesť percent, čím zníži svoju zimnú sieť na jedenásť trás v porovnaní s dvanástimi v minulom roku. Dopravca očakáva, že na letisku Zaventem odbaví približne 1,2 milióna cestujúcich.
O'Leary zdôraznil, že 150-percentné zvýšenie dane z letov v Belgicku je hlavnou prekážkou ďalšieho rastu spoločnosti v tejto krajine. „Belgicko robí svoj cestovný ruch ešte menej konkurencieschopným v porovnaní s inými krajinami EÚ,“ povedal a vyzval belgických politikov, aby nasledovali príklad Švédska, Albánska, Talianska a Maďarska, ktoré zrušili podobné environmentálne dane.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Spoločnosť Ryanair už koncom júla kritizovala zvýšenie nástupného poplatku na päť eur pre lety dlhšie ako 500 kilometrov. Televízna stanica RTBF 31. júla citovala tlačovú správu Ryanairu, prostredníctvom ktorej spoločnosť vyzvala belgickú federálnu vládu, aby „zrušila idiotské rozhodnutie, ktoré prinúti cestujúcich platiť až o 150 % vyššiu daň“.
Zákon, ktorý federálna vláda schválila 18. júla a už bol zverejnený v úradnom vestníku, upravil harmonizáciu palubnej dane pre letenky. V praxi to znamená, že cestovné vo výške 10 eur pre cesty do 500 kilometrov sa zachová, zatiaľ čo cestovné pre trasy nad 500 km sa zvyšuje na päť eur namiesto dvoch alebo štyroch eur.
Spoločnosť Ryanair opustila bruselské letisko Zaventem ako svoju hlavnú základňu pre vysoké prevádzkové náklady. V tlačovej správe z konca júla upozornila, že zvýšenie dane z letov z neho urobí „najhoršie fungujúce letisko v Belgicku“, pričom nová daň poškodí belgickú dopravnú sieť, pracovné miesta a lokálnu ekonomiku. Podľa uvedenej tlačovej správy letecká základňa Ryanair v Belgicku sa stane nekonkurencieschopnou v porovnaní s krajinami ako Maďarsko, Švédsko a Taliansko, kde úrady znižujú alebo rušia letecké dane s cieľom stimulovať oživenie leteckej dopravy a hospodársky rast.
Ryanair očakáva, že tento rok prepraví 11 miliónov cestujúcich do a z Belgicka. Hlavnou základňou pre spoločnosť je letisko Brusel-South Charleroi, ktorá ročne prepraví 9,8 milióna cestujúcich. Ryanair v Charleroi prevádzkuje 18 lietadiel, ktoré obsluhujú 119 destinácií. Cez zimnú sezónu mali pribudnúť tri nové trasy - Katowice (Poľsko), Salerno (Taliansko) a Volos (Grécko).
Naproti tomu spoločnosť zníži počet svojich letov na bruselskom letisku Zaventem o šesť percent, čím zníži svoju zimnú sieť na jedenásť trás v porovnaní s dvanástimi v minulom roku. Dopravca očakáva, že na letisku Zaventem odbaví približne 1,2 milióna cestujúcich.
O'Leary zdôraznil, že 150-percentné zvýšenie dane z letov v Belgicku je hlavnou prekážkou ďalšieho rastu spoločnosti v tejto krajine. „Belgicko robí svoj cestovný ruch ešte menej konkurencieschopným v porovnaní s inými krajinami EÚ,“ povedal a vyzval belgických politikov, aby nasledovali príklad Švédska, Albánska, Talianska a Maďarska, ktoré zrušili podobné environmentálne dane.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)