Letecká spoločnosť SAS v 2. kvartáli znížila svoju stratu

Štokholm 31. mája (TASR) – Škandinávska letecká spoločnosť SAS v utorok oznámila, že v 2. štvrťroku finančného roka 2021/22 zaznamenala opäť stratu, ale nižšiu ako vlani. Uviedla tiež, že bude pokračovať v transformácii a znižovaní nákladov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Letecká spoločnosť, v ktorej majú vlády Švédska a Dánska každá podiel vo výške 21,8 %, vykázala za tri mesiace do konca apríla 2022 (2. štvrťrok) čistú stratu 1,5 miliardy švédskych korún (142,61 milióna eur) po strate 2,4 miliardy SEK pred rokom.



SAS tiež uviedla, že eviduje pozitívne signály, keďže počet cestujúcich v sledovanom období vzrástol o 28 %.



"Keď sa pozrieme späť na 2. štvrťrok, vidíme, že dopyt sa zlepšil, keďže sa uvoľnili cestovné obmedzenia," uviedol v komentári generálny riaditeľ SAS Anko van der Werff.



Aj tržby SAS sa v 2. štvrťroku zvýšili, a to na 7,05 miliardy SEK z 1,93 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. To je však stále o 31 % menej ako v rovnakom období 2019, teda posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



"Napriek tomuto pozitívnemu vývoju SAS naďalej čelí značným výzvam v oblasti štrukturálnych nákladov a zároveň rastúcej konkurencii s podstatne nižšími nákladovými štruktúrami ako SAS," povedal van der Werff.



Vo februári letecká spoločnosť odštartovala veľký plán znižovania nákladov nazvaný "SAS Forward", ktorý zahŕňa zmeny vo flotile a sústredenie sa na lety na dlhé vzdialenosti.



Cieľom aerolínií je znížiť náklady o 7,5 miliardy SEK ročne po "úplnej transformácii", ktorá ovplyvní "sieť, flotilu, pracovné zmluvy a iné nákladové štruktúry."



SAS tiež v utorok informovala, že sa snaží previesť dlhové a hybridné zmenky v hodnote zhruba 20 miliárd SEK na kmeňový kapitál a získať nový kapitál vo výške 9,5 miliardy SEK.



"Úspech plánu závisí od toho, či SAS pritiahne potenciálny nový kapitál z kapitálových trhov a iných zdrojov a od toho, či plne dosiahne cieľové ročné zníženie nákladov o 7,5 miliardy SEK do fiškálneho roku 2026," povedal van der Werff.



Pandémia ťažko zasiahla leteckú spoločnosť, ktorá musela už v roku 2020 prepustiť 40 % svojej pracovnej sily a požiadať o pomoc vlády Švédska a Dánska.



(1 EUR = 10,518 SEK)