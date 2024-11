Letecká spoločnosť Spirit Airlines požiadala o ochranu pred veriteľmi

Miramar 18. novembra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Spirit Airlines v pondelok požiadala súd o ochranu pred veriteľmi. Najväčší nízkonákladový dopravca v USA sa snaží zotaviť z problémov, ktoré mu spôsobila pandémia ochorenia COVID-19 a z neúspešného pokusu o fúziu s leteckou spoločnosťou JetBlue. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Spirit Airlines stratili od začiatku roka 2020 viac ako 2,5 miliardy USD (2,36 miliardy eur) a na budúci rok čelia splátkam dlhu v celkovej výške viac ako jedna miliarda USD.



Aerolínie očakávajú, že budú fungovať normálne, pretože prejdú vopred pripraveným konkurzným procesom podľa kapitoly 11. Zákazníci tak môžu pokračovať v rezerváciách a lietaní bez prerušenia. Všetky letenky, kredity a vernostné body zostávajú v platnosti, uviedla letecká spoločnosť, rovnako ako ďalšie členské výhody.



Akcie spoločnosti Spirit Airlines so sídlom v Miramar na Floride klesli v piatok (15. 11.) o 25 % po tom, čo denník Wall Street Journal informoval, že letecká spoločnosť rokuje o podmienkach možného vyhlásenia bankrotu s držiteľmi svojich dlhopisov. Ide o ďalší zo série úderov, ktoré spôsobili, že akcie spoločnosti klesli o 97 % od konca roka 2018, keď aerolínie ešte vykazovali zisk.



Generálny riaditeľ Ted Christie v auguste potvrdil, že Spirit hovorili s držiteľmi svojich dlhopisov o nadchádzajúcich splatnostiach dlhov. Diskusie označil za prioritu a uviedol, že letecká spoločnosť sa snaží dosiahnuť čo najlepšiu ponuku.



"Zameriavame sa na refinancovanie nášho dlhu, zlepšenie celkovej likviditnej pozície, nasadenie nášho nového prepracovaného produktu na trh a rozšírenie našich vernostných programov," povedal.



Spirit Airlines sa nedokázali vrátiť k ziskovosti, keď sa pandémia skončila a cestovanie sa zotavilo. Za prepadom je viacero príčin.



Náklady, najmä za prácu, sa zvýšili. Najväčšie letecké spoločnosti v USA odlákali niektorých zákazníkov Spirit tým, že im ponúkli vlastnú značku nízkonákladových leteniek. Spirit zasiahli tiež opravy motorov od dodávateľa Pratt & Whitney, čo prinútilo leteckú spoločnosť uzemniť desiatky jej lietadiel Airbus.



Spoločnosť je však vďaka relatívne "mladej" flotile lietadiel atraktívnym cieľom prevzatia.



V roku 2022 sa Spirit pokúsili spojiť s Frontier Airlines, ale ich ponuku prekonala spoločnosť JetBlue. Dohoda by vytvorila piateho najväčšieho prepravcu v USA a pomohla by Spirit zabezpečiť si prežitie, ale podľa federálneho súdu by znížila konkurenciu a poškodila tak spotrebiteľov.



JetBlue a Spirit nakoniec o dva mesiace neskôr, v marci 2024, zrušili svoju dohodu o fúzii v hodnote 3,8 miliardy USD. Aerolínie JetBlue pritom uviedli, že aj keď obe spoločnosti veria vo výhody zlúčenia, je nepravdepodobné, že by splnili všetky podmienky a získali súhlas regulačných orgánov do požadovaného termínu 24. júla.



(1 EUR = 1,0583 USD)