Letecké firmy sa budú môcť uchádzať o dotáciu na linku Košice-Göteborg

Bratislava 8. augusta (TASR) - Letecké spoločnosti sa budú môcť uchádzať o štátnu dotáciu na prevádzku linky medzi Košicami a švédskym Göteborgom. Ministerstvo dopravy (MD) SR zverejnilo výzvu na finančnú podporu tejto linky, žiadosti môžu dopravcovia posielať od 23. augusta do 9. septembra 2024. Letecká linka by mohla Košice s Göteborgom spojiť v októbri. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková.



"Tak, ako sme sa zaviazali pri príchode automobilky Volvo, pripravili sme všetko na to, aby medzi Košicami a Švédskom lietala pravidelná linka. Verím, že okrem manažérov linka priláka aj turistov," uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Premávku leteckej linky podľa rezortu dopravy vygeneruje súťaž ponúk. Ministerstvo dopravy môže prostredníctvom príspevku v civilnom letectve úspešnej leteckej spoločnosti preplácať polovicu nákladov na prevádzku linky. Ide o náklady za pristátie lietadla, použitie letiska cestujúcimi, parkovanie lietadla či služby pozemnej obsluhy, priblížila Poláčiková. Rezort na to vyčlenil 3,6 milióna eur na obdobie troch rokov.



Novelu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v januári. Štát tak môže poskytnúť príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia SR.