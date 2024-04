Letecké spoločnosti bojujú s nedostatkom lietadiel pred letnou sezónou

Chicago 9. apríla (TASR) - Globálny letecký priemysel čelí veľkému tlaku pred letnou sezónou. Očakáva sa totiž, že dopyt po cestovaní prekoná úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19, zatiaľ čo dodávky lietadiel prudko klesli pre problémy s výrobou v spoločnostiach Boeing aj Airbus. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Leteckí dopravcovia míňajú miliardy na opravy, aby mohli lietať na starších, menej úsporných lietadlách, a tiež za prenájom strojov, aby uspokojili dopyt po cestovaní. Niektorí dopravcovia sú však stále nútení zredukovať svoje letové plány pre nedostatok dostupných lietadiel.



Počet cestujúcich na celom svete má zároveň dosiahnuť historické úrovne. Očakáva sa, že v roku 2024 prepravia dopravcovia 4,7 miliardy ľudí v porovnaní so 4,5 miliardami v roku 2019.



Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) vlani v decembri predpovedalo v tomto roku zvýšenie globálnej kapacity leteckých spoločností o 9 %. Tento odhad však vyzerá optimisticky po kríze s bezpečnosťou lietadiel Boeing.



Osobní dopravcovia dostanú v tomto roku o 19 % menej lietadiel, ako očakávali pre problémy s výrobou v Boeingu aj Airbuse.



Americkí dopravcovia, ktorí často uprednostňujú Boeingy, dostanú o 32 % menej lietadiel, keďže produkcia koncernu bola obmedzená po tom, ako v januári vypadol z trupu lietadla Boeing spoločnosti Alaska Airlines bočný panel na mieste únikového východu. Vyšetrovatelia zistili, že na ňom chýbali skrutky. To vyvolalo obavy o kontrolu kvality, dodržiavanie bezpečnostných noriem a celkové riadenie Boeingu.



Regulačné úrady v USA preto nariadili v spoločnosti Boeing audit a stanovili limit na výrobu strojov 737 MAX, ale firma nedosahuje ani túto úroveň.



V prvej polovici 2024 by zároveň mohlo byť uzemnených 650 lietadiel Airbus A320neo, aby sa vykonali inšpekcie a odstránili chyby v motoroch Pratt & Whitney spoločnosti RTX.



Európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair už pozastavila lety na niektorých linkách. V USA spoločnosti United and Southwest obmedzili tiež počet letov, ako aj náborové a personálne plány.



Analytici očakávajú, že kapacita väčšiny amerických prepravcov bude v 2. štvrťroku rásť pomalším tempom ako vlani.



Pre nedostatok nových lietadiel zažíva trh s lízingom lietadiel rozmach. Údaje spoločnosti Cirium Ascend Consultancy ukazujú, že sadzby z prenájmu nových lietadiel Airbus A320-200neo a Boeing 737-8 MAX dosiahli 400.000 USD (369.583,29 eura) mesačne, najviac od polovice roku 2008.



Letecké spoločnosti míňajú o 30 % viac na prenájom lietadiel ako pred pandémiou, povedal John Heimlich, hlavný ekonóm spoločnosti Airlines for America (A4A), ktorá zastupuje amerických dopravcov.



Využívajú aj lietadlá, ktoré sú po ekonomickej životnosti a vyžadujú si náročnú údržbu, dodal Heimlich. Náklady na opravy v United, Delta a American vlani vzrástli o 40 % v porovnaní s rokom 2019.



Zvýšené náklady na lízing, opravy a prácu okrešú zisky spoločností napriek veľkému dopytu, pripomenul Heimlich.



(1 EUR = 1,0823 USD)