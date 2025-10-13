< sekcia Ekonomika
Letecké spoločnosti čelia vyšším nákladom pre problémy s dodávateľmi
Celosvetové nevybavené komerčné objednávky dosiahli v roku 2024 historické maximum viac ako 17.000 lietadiel.
Autor TASR
Ženeva 13. októbra (TASR) - Letecké spoločnosti na celom svete čelia tento rok dodatočným nákladom vo výške viac ako 11 miliárd USD (9,51 miliardy eur) pre problémy v dodávateľskom reťazci. Uviedlo to v pondelok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Štúdia IATA predstavuje prvý pokus o kvantifikáciu vplyvu päťročnej krízy dodávateľského reťazca, ktorá viedla k zvýšeniu cien leteniek a rušeniu letov. Generálny riaditeľ IATA Willie Walsh uviedol, že ho rozsah zistení prekvapil. Správa s názvom „Oživenie dodávateľského reťazca komerčných lietadiel“ zdôrazňuje, ako oneskorenia výroby nových lietadiel a ich dielov nútia letecké spoločnosti prehodnotiť plány na obnovu flotíl a dlhšie udržiavať staršie lietadlá v prevádzke.
Celosvetové nevybavené komerčné objednávky dosiahli v roku 2024 historické maximum viac ako 17.000 lietadiel. To je výrazne viac ako priemer za roky 2010 - 2019, ktorý predstavoval približne 13.000 lietadiel ročne.
Dodatočné náklady vo výške 11 miliárd USD pramenia zo štyroch hlavných faktorov: nadmerné náklady na palivo vo výške približne 4,2 miliardy USD, keďže letecké spoločnosti prevádzkujú staršie, menej úsporné lietadlá; náklady na údržbu vo výške 3,1 miliardy USD v dôsledku starnúcej flotily; zvýšenie nákladov na prenájom motorov o 2,6 miliardy USD a náklady na skladovanie prebytočných zásob vo výške 1,4 miliardy USD, keďže letecké spoločnosti majú viac náhradných dielov na sklade.
Tieto ťažkosti obmedzujú tiež schopnosť leteckých spoločností uspokojiť rastúci dopyt cestujúcich. V roku 2024 vzrástol dopyt o 10,4 %, čím prekročil rozšírenie kapacity o 8,7 % a zvýšil koeficient vyťaženosti lietadiel na rekordných 83,5 %. Tento trend rastúceho dopytu pokračuje aj v roku 2025.
Aj výrobcovia lietadiel a ich dodávatelia zápasia s celým radom problémov, od nedostatku pracovnej sily, materiálov a dielov až po čoraz tvrdší boj o kapacity s obranným priemyslom, keďže vlády zvyšujú vojenské výdavky. „Teraz bude pokračovať konkurencia o obmedzené zásoby,“ povedal Walsh s tým, že dodávateľské reťazce budú problémom po zvyšok desaťročia. Spochybnil vplyv dodávateľov na ceny dielov a vyzval na „ďalšiu konkurenciu na trhu s náhradnými dielmi“.
V roku 2016 združenie podalo sťažnosť v rámci Európskej únie na spoločnosť CFM International, ale o dva roky neskôr ju stiahlo po tom, čo výrobca motorov súhlasil so zachovaním otvoreného a konkurenčného trhu. Podobná dohoda bola dosiahnutá so spoločnosťou Rolls-Royce v roku 2021.
Očakáva sa, že letecké spoločnosti tento rok minú na opravy a údržbu 120 miliárd USD a do roku 2030 ich náklady vzrastú na 150 miliárd USD.
Walsh zmiernil svoj tón voči Airbusu a Boeingu a povedal, že sú transparentnejšie, pokiaľ ide o meškania dodávok lietadiel. V júni obvinil výrobcov lietadiel zo „zlyhania“.
(1 EUR = 1,1568 USD)
