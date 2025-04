Letecké spoločnosti evidujú slabší dopyt cez letnú sezónu

Londýn/Washington 26. apríla (TASR) - Neistá ekonomická situácia vo svete v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa si vyberá svoju daň aj od leteckých spoločností na oboch stranách Atlantiku. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters. Európske aerolínie preto varujú, že ekonomická neistota by mohla spomaliť dopyt a ohroziť zisky.



Prieskum európskej komisie pre cestovný ruch tento týždeň tiež ukázal, že Európania si na toto leto robia menej cestovateľských plánov aj na tzv. starom kontinente. Ide o prvé signály potenciálneho spomalenia dopytu, ktorý prudko ožil po pandémii ochorenia COVID-19, čo viedlo k silnému návratu k zisku pre väčšinu leteckých spoločností.



Globálna ekonomická nestabilita vyvolaná colnými hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvoláva obavy z recesie v Európe, čo má negatívny vplyv na výdavky spotrebiteľov, zvlášť na cestovanie. Aj keď letecké spoločnosti zatiaľ nezaznamenali jasné negatívne výsledky, v období medzi aprílom a septembrom 2025 plánuje cesty približne o 10 % menej cestujúcich ako v minulom roku, ukázal prieskum.



Celkový počet plánovaných ciest na toto časové obdobie je nižší o 3 %, pričom najmä cestovanie spojené s voľným časom v porovnaní s rokom 2024 kleslo o 8 %. Európania si rezervujú menej ciest aj do USA od nástupu Trumpa do úradu v januári tohto roka. Dôvodom sú obavy z možných problémov v súvislosti s otázkou prisťahovalectva.



Zdroj z európskeho leteckého priemyslu uviedol, že bezprostredne po zavedení rozsiahlych ciel začiatkom apríla došlo k určitému kolísaniu v medzinárodnom dopyte, pričom niektorí potenciálni cestujúci vyčkávajú, kým sa politická situácia neustáli.



No nielen ekonomická neistota, ale aj extrémne počasie a stúpajúce teploty spôsobujú zmeny v dopyte. Záujem o letné cesty do Stredomoria v porovnaní s minulým rokom klesol o 8 %. Taliansko a Španielsko však stále patria medzi najobľúbenejšie destinácie v regióne medzi Európanmi. Štúdia ukázala, že približne 28 % európskych turistov má väčší záujem cestovať do miernejšieho podnebia v snahe vyhnúť sa vysokým teplotám, pričom záujem o cestovanie do severnej, strednej a východnej Európy rastie.



Aj veľké americké letecké spoločnosti zaznamenali menší domáci dopyt po cestovaní, keďže dôvera v americkú aj globálnu ekonomiku klesá. Redukujú preto svoje letové poriadky a revidujú smerom nadol svoje prognózy zisku na tento rok pre neistotu.



Neochota spotrebiteľov rezervovať si dovolenky odráža výsledky prieskumu, ktorý ukázal, že mnohí ľudia sa obávajú recesie v USA. A tiež, že clá prezidenta Trumpa spôsobia rast cien.