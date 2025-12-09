< sekcia Ekonomika
Letecké spoločnosti očakávajú v roku 2026 rekordný počet cestujúcich
Dopravcovia najnovšie očakávajú i vyššie zisky za rok 2025, ako sa pôvodne predpokladalo. A v budúcom roku predpovedajú podobné zisky ako tento rok.
Autor TASR
Ženeva 9. decembra (TASR) - Letecké spoločnosti na celom svete očakávajú, že v roku 2026 prepravia rekordných 5,2 miliardy cestujúcich. A to aj napriek globálnym nepriaznivým vplyvom na tento sektor. Uviedlo to v utorok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.
IATA združuje približne 360 dopravcov, ktorí sa podieľajú 80 % na svetovej leteckej doprave. Združenie odhaduje, že zisky dopravcov dosiahnu v roku 2025 39,5 miliardy USD (33,89 miliardy eur), čo je viac ako 36 miliárd USD, ktoré združenie predpovedalo na výročnom valnom zhromaždení v júni.
Generálny riaditeľ IATA Willie Walsh pripísal revíziu výhľadu smerom nahor lepšej výkonnosti leteckej nákladnej dopravy napriek obchodným sporom, ktoré vyvolali USA.
Zisky v roku 2026 predpovedá IATA na úrovni 41 miliárd USD, keďže pretrvávajúce problémy s dostupnosťou nových lietadiel obmedzujú výkon leteckých spoločností.
IATA očakáva, že počet cestujúcich v tomto roku bude tesne pod hranicou piatich miliárd, presnejšie 4,98 miliardy osôb. To je nárast zo 4,77 miliardy v roku 2024, čo bol predchádzajúci rekord.
(1 EUR = 1,1655 USD)
