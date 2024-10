Spoločnosti odkláňajú lety po raketovom útoku Iránu na Izrael

Dubaj 2. októbra (TASR) - Štáty, ktoré susedia s Izraelom uzavreli svoj vzdušný priestor a posádky leteckých spoločností sa vyhýbajú územiu, na ktorom prebieha konflikt po tom, čo Irán v utorok (1. 10.) vypálil salvu balistických rakiet na Izrael. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hovorca sledovacej služby FlightRadar24 uviedol, že lety boli odklonené "kamkoľvek to bolo možné". Snímka regionálnej dopravy ukázala, že lety sa odkláňajú širokými oblúkmi na sever a juh, pričom mnohé sa zbiehajú v Káhire a Istanbule.



Podľa FlightRadar24 Istanbul a Antalya na juhu Turecka sú preťažené, čo núti niektoré letecké spoločnosti odkloniť sa viac na juh.



V utorok bolo približne 80 letov spoločností ako Emirates, British Airways, Lufthansa, Qatar Airways a smerujúcich do hlavných uzlov na Blízkom východe, ako sú Dubaj, Dauha a Abú Zabí, presmerovaných do miest ako Káhira alebo do európskych miest.



Mnohé letecké spoločnosti pozastavili tiež lety do regiónu alebo sa vyhýbajú využívaniu jeho vzdušnému priestoru.



Irán začal útoky ako odvetu za izraelskú kampaň proti svojmu spojencovi Hizballáhu v Libanone. A Izrael sľúbil "bolestnú odpoveď".



Eurocontrol, európska agentúra pre riadenie letovej prevádzky, už skôr varovala pilotov pred eskalujúcim konfliktom a veľkým raketovým útokom proti Izraelu. Neskôr oznámila uzavretie jordánskeho a irackého vzdušného priestoru, ako aj uzavretie kľúčového priechodu do vzdušného priestoru kontrolovaného Cyprom.



Irak uviedol, že vzdušný priestor kontrolovaný Bagdadom bol až do odvolania uzavretý z bezpečnostných dôvodov. Ale po skončení iránskeho raketového útoku iracké ministerstvo dopravy znovu otvorilo svoj vzdušný priestor pre civilné lety na svoje letiská.



Jordánsko tiež znovu otvorilo svoj vzdušný priestor po salve iránskych rakiet na Izrael, uviedla jordánska štátna tlačová agentúra.



Očakáva sa, že najnovšie problémy a prerušenie dopravy spôsobia ďalšiu ranu odvetviu, ktoré už čelí obmedzeniam v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a Hamasom a Ruskom a Ukrajinou.