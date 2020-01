Leteckej dopravy v SR sa eskalácia napätia v Perzskom zálive nedotkla

Bratislava 8. januára (TASR) – Zvýšené napätie v oblasti Perzského zálivu po raketovom útoku Iránu na základne s americkými vojakmi v Iraku sa zatiaľ leteckej dopravy na Slovensku nedotklo. Obmedzenia letov či zmeny letových trás nehlási bratislavské letisko ani Letové prevádzkové služby SR. Viaceré letecké spoločnosti a federálne letecké úrady USA a Ruska v stredu lety ponad Irak, Irán a Perzský záliv obmedzili.



Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Ševčíkovej jediná linka, ktorá zo Slovenska lieta do tejto oblasti, a to je Bratislava – Dubaj, nie je obmedzená a lieta štandardnou trasou. Hovorkyňa Letových prevádzkových služieb SR Michaela Legelová pre TASR potvrdila, že žiadne obmedzenia v stredu do 15.00 h neevidovali.



Iránske revolučné gardy vypálili v stredu v skorých ranných hodinách rakety na dve základne v provinciách Anbár a Arbíl. Útok bol odvetou za minulotýždňové zabitie iránskeho generála americkou armádou.



Podľa agentúry AFP krátko po útokoch vydal americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadenie, ktorým zakázal všetkým dopravcom registrovaným v USA prelety ponad Irak, Irán a Perzský záliv. Podobné rozhodnutie podľa agentúry Interfax vydala aj ruská Federálna agentúra leteckej dopravy (Rosaviacija). Lety cez iránsky a iracký vzdušný priestor sa rozhodli až do odvolania pozastaviť francúzska letecká spoločnosť Air France, holandská KLM či nemecká Lufthansa.