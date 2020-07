Letecká spoločnosť LATAM sizabezpečila si financie na prežitie

Santiago 10. júla (TASR) – Najväčšia latinskoamerická letecká spoločnosť LATAM včera oznámila, že si zabezpečila financovanie vo výške 1,3 miliardy USD od amerického investičného fondu. To jej pomôže prežiť krízu v leteckom priemysle, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Spoločnosť LATAM v máji požiadala súd v USA o ochranu pred veriteľmi, pretože bola pre cestovné obmedzenia v dôsledku pandémie prinútená zredukovať svoje aktivity až o 95 %.



Investičný fond Oaktree Capital Management prisľúbil LATAM 1,3 miliardy dolárov po tom, čo si čílsko-brazílska letecká spoločnosť zabezpečila úver vo výške 900 miliónov USD od svojich akcionárov Qatar Airways a rodín Cueto a Amaro.



To znamená to, že spoločnosti LATAM sa podarilo splniť dve z podmienok amerického konkurzného procesu, čo je umožňuje uskutočniť reštrukturalizáciu pod súdnym dohľadom bez tlaku veriteľov.



Návrh musí ešte v nadchádzajúcich dňoch preskúmať a schváliť súd v New Yorku.



LATAM dúfa, že nebude potrebné, aby požiadala o financovanie od vlád, aby bol návrh schválený.



Pred pandémiou LATAM, ktorá vznikla fúziou čílskych aerolínií LAN a brazílskych TAM, lietala do 145 destinácií v 26 krajinách sveta a prevádzkovala približne 1400 letov denne, pričom ročne prepravili 74 miliónov cestujúcich.