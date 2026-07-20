< sekcia Ekonomika
Letecký dopravca Philippine Airlines si objednal 15 lietadiel Boeing
Spoločnosť Boeing zároveň v pondelok oznámila, že podpísala dohodu s leteckým prepravcov Riyadh Air o tom, že si kúpi ďalších 28 lietadiel 787 Dreamliner.
Autor TASR
Farnborough 20. júla (TASR) - Letecká spoločnosť Philippine Airlines v pondelok potvrdila pevnú objednávku 15 lietadiel Boeing 787-10 a opcie na kúpu ďalších piatich lietadiel amerického výrobcu. Ak letecká firma kúpi všetkých 20 strojov, hodnota dohody po zľavách bude približne 3,4 miliardy USD (2,98 miliardy eur), uviedla spoločnosť IBA Group, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti letectva. Dodávky by sa mali začať v roku 2031. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.
Spoločnosť Boeing zároveň v pondelok oznámila, že podpísala dohodu s leteckým prepravcov Riyadh Air o tom, že si kúpi ďalších 28 lietadiel 787 Dreamliner. Boeing uviedol, že dohoda zahŕňa uplatnenie väčšiny opcií z objednávky spoločnosti Riyadh Air z roku 2023.
„Sme radi, že spoločnosť Riyadh Air komerčne využíva svoje nové lietadlá 787 a sme hlboko poctení, že si objednáva ďalšie stroje 787 Dreamliner,“ vyjadrila sa riaditeľka divízie komerčných lietadiel spoločnosti Boeing Stephanie Popeová.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Spoločnosť Boeing zároveň v pondelok oznámila, že podpísala dohodu s leteckým prepravcov Riyadh Air o tom, že si kúpi ďalších 28 lietadiel 787 Dreamliner. Boeing uviedol, že dohoda zahŕňa uplatnenie väčšiny opcií z objednávky spoločnosti Riyadh Air z roku 2023.
„Sme radi, že spoločnosť Riyadh Air komerčne využíva svoje nové lietadlá 787 a sme hlboko poctení, že si objednáva ďalšie stroje 787 Dreamliner,“ vyjadrila sa riaditeľka divízie komerčných lietadiel spoločnosti Boeing Stephanie Popeová.
(1 EUR = 1,1426 USD)