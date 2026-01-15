< sekcia Ekonomika
Letecký prepravca Ryanair zavedie v Nemecku 11 nových liniek
Počet letov z Hamburgu však Ryanair zredukuje o 20 % a z Berlína o 5 %, pretože tamojšie letiská neznížili poplatky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. januára (TASR) - Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair pridala do svojho letného letového poriadku v Nemecku nové lety po tom, ako nemecká vláda znížila dane z leteniek. Írsky prepravca vo štvrtok oznámil zavedenie 11 nových liniek s kapacitou 300.000 pasažierov najmä z menších letísk, ale aj z letiska Kolín nad Rýnom - Bonn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet letov z Hamburgu však Ryanair zredukuje o 20 % a z Berlína o 5 %, pretože tamojšie letiská neznížili poplatky. Celkovo je tak počet plánovaných letov firmy Ryanair v Nemecku počas leta 2026 nižší ako v minulom roku.
Letecká spoločnosť vyzvala vládu kancelára Friedricha Merza, aby pokračovala v „pozitívnom trende“ a zrušila „škodlivú“ daň z letovej prevádzky a zároveň znížila poplatky za riadenie letovej premávky a za kontroly cestujúcich. Ak by takéto zmeny nastali, Ryanair by mohol zdvojnásobiť svoju prevádzku v Nemecku a obslúžiť 34 miliónov cestujúcich ročne, uviedla spoločnosť.
Počet letov z Hamburgu však Ryanair zredukuje o 20 % a z Berlína o 5 %, pretože tamojšie letiská neznížili poplatky. Celkovo je tak počet plánovaných letov firmy Ryanair v Nemecku počas leta 2026 nižší ako v minulom roku.
Letecká spoločnosť vyzvala vládu kancelára Friedricha Merza, aby pokračovala v „pozitívnom trende“ a zrušila „škodlivú“ daň z letovej prevádzky a zároveň znížila poplatky za riadenie letovej premávky a za kontroly cestujúcich. Ak by takéto zmeny nastali, Ryanair by mohol zdvojnásobiť svoju prevádzku v Nemecku a obslúžiť 34 miliónov cestujúcich ročne, uviedla spoločnosť.