Letecký prepravca TAP v prvom štvrťroku znížil stratu
Firma varovala, že rastúce ceny leteckého paliva v dôsledku konfliktu v Iráne budú mať na jej hospodárenie v nasledujúcich štvrťrokoch negatívny vplyv.
Autor TASR
Lisabon 25. mája (TASR) - Portugalský národný letecký prepravca TAP v prvom kvartáli v medziročnom porovnaní zredukoval stratu o 63 % na 39,9 milióna eur vďaka vyšším tržbám. Firma však varovala, že rastúce ceny leteckého paliva v dôsledku konfliktu v Iráne budú mať na jej hospodárenie v nasledujúcich štvrťrokoch negatívny vplyv. Letecký prepravca však chce očakávaný vplyv cien leteckého paliva čiastočne zmierniť riadením kapacity, kontrolou nákladov a úpravami cien prostredníctvom palivového príplatku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tržby leteckej spoločnosti TAP v prvom kvartáli vzrástli o 11 % na 914 miliónov eur. Počet cestujúcich vzrástol o 6,4 % na 3,7 milióna a obsadenosť lietadiel sa zlepšila o 4,8 percentuálneho bodu na 83,5 %.
Zisk firmy pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v prvom štvrťroku dosiahol sumu 92 miliónov eur, pričom v rovnakom období pred rokom na tejto báze spoločnosť TAP vykázala stratu 9,5 milióna eur. Prevádzkové náklady leteckej firmy sa v podstate nezmenili a zostali na úrovni zhruba 954 miliónov eur.
Aerolínie TAP portugalská vláda v roku 2020 zoštátnila s cieľom zastaviť ich straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.
