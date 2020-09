Eurocontrol: Letecký sektor príde tohto roku o 140 miliárd eur

Brusel 14. septembra (TASR) - V roku 2000 bude pre pandémiu nového koronavírusu v Európe o polovicu menej letov ako v roku 2019, čo by mohlo viesť k stratám pre letecké odvetvie vo výške okolo 140 miliárd eur. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga s odkazom na údaje Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol).



Belga upozornila, že Eurocontrol pripúšťa oveľa pesimistickejšie scenáre o vplyve koronakrízy na leteckú dopravu v Európe než tomu bolo doteraz. Na rok 2020 predpovedá menej ako polovičný počet letov v porovnaní s rokom 2019, čo by viedlo letecký sektor ako taký k stratám na obrate vo výške 140 miliárd eur.



V apríli, keď vo viacerých krajinách EÚ vrcholila prvá vlna koronavírusu, Eurocontrol predpokladal, že od tohto momentu sa bude letecká doprava v Európe postupne zvyšovať, a že do konca roka bude iba o pätinu pod úrovňou z konca roku 2019. Podľa tejto optimistickej predstavy by znamenalo len o 45 % menej letov ako vlani, čiže okolo päť miliónov nezrealizovaných leteckých operácií.



Tento scenár však už neplatí po tom, ako sa v auguste pandémia vírusu začala opätovne šíriť po európskom kontinente.



Eurocontrol očakáva, že počet letov zostane v nasledujúcich mesiacoch na úrovni okolo 40 až 50 % voči normálnemu stavu, čo znamená, že v porovnaní s minulým rokom by došlo k celoročnému poklesu letov o 55 percent - zhruba o šesť miliónov letov menej.



Škoda spôsobená leteckému sektoru (letecké spoločnosti, letiská a riadiace centrá letovej prevádzky) by predstavovala 140 miliárd eur, čo je o 30 miliárd viac, ako Eurocontrol odhadoval v apríli.



"Situácia sa opäť zhoršuje, a to je veľmi znepokojujúce pre celý sektor," opísal situáciu šéf Eurocontrolu Eamonn Brennan. Zároveň požiadal o väčšiu koordináciu medzi európskymi krajinami a medzi EÚ a USA, čo by pomohlo odstrániť mnohé nejasnosti a oživiť dôveru cestujúcich. "Neexistuje zatiaľ politika, ktorá by poskytovala cestujúcim, letiskám a leteckým spoločnostiam predvídateľnosť," spresnil Brennan.



Podľa jeho slov letecký a turistický priemysel v Európe "zabíja" zavádzanie karanténnych opatrení v európskych krajinách ako aj odporúčania úradov pre verejnosť, aby sa ľudia vyvarovali nepodstatných ciest.











