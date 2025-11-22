< sekcia Ekonomika
Letectvu v USA hrozí slabšia sviatočná sezóna pre shutdown
Záujem spotrebiteľov v USA o leteckú dopravu počas zvyčajne rušného týždňa pred Dňom vďakyvzdania sa výrazne spomalil.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Letecká doprava v USA by počas nadchádzajúcich osláv Dňa vďakyvzdania koncom novembra mohla byť slabšia. Aj rezervácie leteniek pred vianočným cestovaním sú pod očakávaniami, keďže rekordne dlhá odstávka americkej vlády (tzv. shutdown) a obavy o ekonomiku negatívne ovplyvnili potenciálnych cestujúcich. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Záujem spotrebiteľov v USA o leteckú dopravu počas zvyčajne rušného týždňa pred Dňom vďakyvzdania sa výrazne spomalil. Patová situácia, ktorú spôsobilo pozastavenie financovania vládnych inštitúcií a agentúr, viedla totiž k obmedzeniu letov a chaosu v leteckej doprave. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) už síce zrušil všetky obmedzenia pre komerčné lety, ale návrat letového poriadku do normálu si vyžaduje čas.
Dopyt po letenkách je podľa údajov spoločnosti Cirium, ktorá sa zaoberá analýzou letectva, preto nižší ako pred rokom. To je v kontraste s nárastom zaznamenaným koncom októbra. Rezervácie na predvianočné lety tiež zaostávajú za očakávaniami.
Spoločnosť Cirium sa opiera o údaje zo 14. novembra, dva dni po skončení 43-dňovho shutdownu, najdlhšieho v histórii USA. Upozornila pritom, že tieto údaje odrážajú trend.
Letecké spoločnosti zrušili viac ako 11.000 letov, keď im FAA nariadil, aby zoškrtali letové poriadky pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky.
Spoločnosť Delta Air Lines už upozornila, že odstávka bude mať významný vplyv na jej zisky, pričom zákazníci zostávajú opatrní. Obávajú sa, aby neuviazli na letiskách počas Dňa vďakyvzdania.
Letecké spoločnosti reagovali na škrty nariadené FAA rovnako ako pri snehových búrkach. Cestujúcich premiestnili na alternatívne lety alebo im vrátili peniaze. Prijali aj ďalšie rozhodnutia, ktoré im zvýšili ich náklady vrátane väčšieho množstva paliva v nádrži v prípade odklonenia alebo dlhších čakacích dôb na pristátie. Spoločnosti United Airlines Holdings a Delta selektívne zachovali lety medzi veľkými dopravnými uzlami a zrušili regionálne spoje. Regionálne linky tak najviac zasiahli škrty letov.
