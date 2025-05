Letiská: Podiel turistov prichádzajúcich do Nemecka letecky klesá

Berlín 17. mája (TASR) - Podiel zahraničných turistov v Nemecku, ktorí do krajiny pricestovali letecky, zaznamenal minulý rok v porovnaní s obdobím spred pandémie prudký pokles. Poukázal na to nový prieskum, ktorý tento týždeň zverejnila Asociácia nemeckých letísk (ADV). Informovala o tom agentúra DPA.



Z celkového počtu zahraničných návštevníkov v Nemecku v roku 2024 dosiahol podiel tých, ktorí pricestovali letecky, 21 %, ukázal prieskum ADV. Na porovnanie, v roku 2017 to bolo 32 %.



Podľa asociácie je to dôsledok vysokých daní a poplatkov. V tejto súvislosti ADV vyzvala vládu na zrušenie dane z leteckej dopravy, pričom poukázala na Švédsko, ktoré tak už urobilo. Táto daň prestane v škandinávskej krajine platiť od júla tohto roka.



„Nemecko bolo v minulosti atraktívnou turistickou destináciou, od pandémie nového koronavírusu je však v tejto oblasti na zostupnej špirále,“ povedal generálny riaditeľ ADV Ralph Beisel. Dodal, že v súvislosti s plánmi vlády zatraktívniť Nemecko ako turistickú destináciu je potrebné vziať do úvahy aj leteckú dopravu.



Pokles zaznamenali nemecké letiská aj v segmente obchodných cestujúcich. V minulom roku tvorila táto skupina z celkového počtu cudzincov, ktorí pricestovali do Nemecka letecky, podľa ADV približne 20 %.