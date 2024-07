Letiská v Nemecku vybavili v 1. polroku 90,8 milióna cestujúcich

Berlín 31. júla (TASR) - Nemecké letiská boli v prvom polroku 2024 výrazne vyťaženejšie ako v rovnakom období minulého roka. Počet vybavených cestujúcich vzrástol o 10,5 % na 90,8 milióna, oznámil v stredu Spolkový štatistický úrad Destatis.



V porovnaní s prvým polrokom 2019, teda pred vypuknutím pandémie koronavírusu, bola vyťaženosť stále slabšia o 14,6 %. V júni bolo najobľúbenejšou destináciou pre medzinárodné lety opäť Španielsko, keď do krajiny a z krajiny cestovalo 2,9 milióna ľudí. Na druhom mieste nasledovalo Turecko s dvoma miliónmi cestujúcich a na treťom mieste bolo Taliansko s 1,3 milióna. Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenalo v júni Taliansko, a to o 11,9 %.



V porovnaní s predpandemickým obdobím vzrástol počet cestujúcich do Turecka a z Turecka o 20 %, k čomu pravdepodobne prispela aj zvýšená ponuka letov spoločnosti Turkish Airlines.