Letisko Bratislava bolo vlani nárastom cestujúcich tretie v Európe
S dvojciferným nárastom o 25,2 % sa umiestnilo na 3. mieste medzi najúspešnejšími stredne veľkými európskymi letiskami.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Letisko M. R. Štefánika Bratislava zaznamenalo v roku 2025 jeden z najvyšších rastov počtu cestujúcich v Európe. S dvojciferným nárastom o 25,2 % sa umiestnilo na 3. mieste medzi najúspešnejšími stredne veľkými európskymi letiskami. Vyplýva to z výročných štatistík medzinárodného združenia európskych letísk Airport Council International Europe (ACI Europe). Letiská v Európe pritom dosiahli v roku 2025 priemerný medziročný rast cestujúcich len 4,4 percenta, informovalo v piatok letisko.
Združenie ACI Europe združuje vyše 600 letísk v 55 krajinách Európy a Kaukazu. Členské letiská radí do kategórií podľa počtu odbavených cestujúcich, pričom letisko v Bratislave zaraďuje do kategórie stredne veľkých letísk s počtom od jedného do desiatich miliónov cestujúcich ročne.
„Bratislavské letisko odbavilo vlani historicky rekordný počet cestujúcich - 2,438 milióna cestujúcich na príletoch a odletoch, najviac od svojho vzniku, o 25 % viac ako v roku 2024. Dvojciferný rast pritom nebol vlani na európskych letiskách bežný. Vďaka množstvu nových leteckých spojení navyše očakávame dvojciferný rast aj v roku 2026, pričom podľa odhadov ACI Europe budú letiská v Európe rásť priemerným medziročným tempom 3,3 percenta,“ priblížil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
Bratislavskému letisku sa v roku 2025 podarilo prekonať predpandemickú úroveň a obnoviť počet cestujúcich nad hodnoty z roku 2019 spred pandémie ochorenia COVID-19. Pritom 41 % letísk v Európe sa stále nachádza s počtom odbavených cestujúcich ročne pod úrovňou spred pandémie. V rámci trhu EÚ+ patrili v roku 2025 medzi najúspešnejšie letiská na Slovensku (+ 20,2 %), v Poľsku (+ 14,4 %), Maďarsku (+ 11,1 %) a Slovinsku (+ 10,7 %), uvádza ACI Europe.
