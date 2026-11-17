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Letisko Bratislava hľadá nového dopravcu pre veľký európsky uzol
Podľa generálneho riaditeľa letiskovej spoločnosti Dušana Novotu rokujú aj o leteckom spojení s Južnou Kóreou.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave chce získať nového štandardného leteckého dopravcu, ktorý zabezpečí spojenie s veľkým európskym hubom (uzlom). Podľa generálneho riaditeľa letiskovej spoločnosti Dušana Novotu rokujú aj o leteckom spojení s Južnou Kóreou. Letisko má takisto veľký záujem o zriadenie pravidelnej linky medzi Bratislavou a španielskou metropolou Madrid. Zmysel by malo aj obnovenie linky do Prahy.
„Cieľom je priniesť štandardného dopravcu, ktorý nás spojí s veľkým európskym hubom. Letisko momentálne na tom najintenzívnejšie pracuje,“ povedal šéf bratislavského letiska. Bolo by tak možné kúpiť si letenku z Bratislavy a cestovať do Ameriky či Ázie s jedným prestupom bez vykladania batožiny, ako je to štandardné na európskych letiskách.
Letisko sa zaujíma aj o pravidelné letecké spojenie s Madridom, kde spoločnosť Wizz Air otvorila svoju základňu. Tento dopravca po otvorení svojej základne v Bratislave pred viac ako rokom ju už spája so španielskymi mestami Barcelona, Malaga a Alicante.
„Španielsko začína byť veľmi zaujímavé pre Wizz Air, lebo tam otvára bázy. A kým nemáte otvorenú bázu v krajine, je veľký problém aj so servisom lietadiel. Madrid nás momentálne veľmi zaujíma z dôvodu, že báza Wizz Airu je tam otvorená a rozlietavajú Madrid,“ priblížil Novota. Túto tému podľa neho chceli otvoriť v Budapešti na stretnutí s dopravcom. „Je to mesto, ktoré nám dlhodobo chýba, je po ňom veľký dopyt, čo sa týka prepojenia Madridu s Bratislavou,“ poznamenal.
Veľký zmysel by podľa Novotu malo aj obnovenie pravidelného leteckého spojenia Bratislavy a Prahy rovnako ako v prípade linky Bratislava - Košice, ktorú už skoro rok prevádzkuje Wizz Air. Na spojenie s Prahou nemôžu využiť dotačnú schému Európskej únie, lebo na rozdiel od linky do Košíc by nešlo o vnútroštátne spojenie.
„Hovoríme aj o prepojení Prahy a Bratislavy, za nás by to dávalo veľký zmysel tak ako Bratislava - Košice. Linky Košice - Praha a Poprad - Praha sú plné, to znamená, že dopyt tam je,“ uviedol Novota. Nedávno otvorená linka Poprad - Praha, ktorú zabezpečuje rovnako Wizz Air, podľa riaditeľa letiska dáva oveľa vyšší význam. Z Popradu do Prahy sa totiž za tri hodiny inak nedá dostať. „Ale z Bratislavy, pokiaľ nechytíte zápchu v Brne, je to ešte na zváženie,“ dodal.
„Cieľom je priniesť štandardného dopravcu, ktorý nás spojí s veľkým európskym hubom. Letisko momentálne na tom najintenzívnejšie pracuje,“ povedal šéf bratislavského letiska. Bolo by tak možné kúpiť si letenku z Bratislavy a cestovať do Ameriky či Ázie s jedným prestupom bez vykladania batožiny, ako je to štandardné na európskych letiskách.
Letisko sa zaujíma aj o pravidelné letecké spojenie s Madridom, kde spoločnosť Wizz Air otvorila svoju základňu. Tento dopravca po otvorení svojej základne v Bratislave pred viac ako rokom ju už spája so španielskymi mestami Barcelona, Malaga a Alicante.
„Španielsko začína byť veľmi zaujímavé pre Wizz Air, lebo tam otvára bázy. A kým nemáte otvorenú bázu v krajine, je veľký problém aj so servisom lietadiel. Madrid nás momentálne veľmi zaujíma z dôvodu, že báza Wizz Airu je tam otvorená a rozlietavajú Madrid,“ priblížil Novota. Túto tému podľa neho chceli otvoriť v Budapešti na stretnutí s dopravcom. „Je to mesto, ktoré nám dlhodobo chýba, je po ňom veľký dopyt, čo sa týka prepojenia Madridu s Bratislavou,“ poznamenal.
Veľký zmysel by podľa Novotu malo aj obnovenie pravidelného leteckého spojenia Bratislavy a Prahy rovnako ako v prípade linky Bratislava - Košice, ktorú už skoro rok prevádzkuje Wizz Air. Na spojenie s Prahou nemôžu využiť dotačnú schému Európskej únie, lebo na rozdiel od linky do Košíc by nešlo o vnútroštátne spojenie.
„Hovoríme aj o prepojení Prahy a Bratislavy, za nás by to dávalo veľký zmysel tak ako Bratislava - Košice. Linky Košice - Praha a Poprad - Praha sú plné, to znamená, že dopyt tam je,“ uviedol Novota. Nedávno otvorená linka Poprad - Praha, ktorú zabezpečuje rovnako Wizz Air, podľa riaditeľa letiska dáva oveľa vyšší význam. Z Popradu do Prahy sa totiž za tri hodiny inak nedá dostať. „Ale z Bratislavy, pokiaľ nechytíte zápchu v Brne, je to ešte na zváženie,“ dodal.