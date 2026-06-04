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Letisko Bratislava plánuje nakúpiť odmrazovacie prostriedky
Ponuky možno podľa letiska predkladať do 15. júla, komisia ich bude vyhodnocovať v dvoch krokoch.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa odmrazovacích prostriedkov na letiskové plochy v zimnej sezóne 2026/2027. Predpokladanú hodnotu zákazky na štyri roky určilo v objeme takmer 2,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty, vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Letisková spoločnosť predpokladá na zimné obdobie (od októbra do marca) nakúpiť na odmrazovanie predbežne 500.000 kilogramov kvapaliny s odberom v cisternách a 96.000 kilogramov granulátu vo veľkých vreciach. „Tovar bude objednávaný podľa potrieb obstarávateľa na základe čiastkových objednávok,“ uviedlo letisko v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ponuky možno podľa letiska predkladať do 15. júla, komisia ich bude vyhodnocovať v dvoch krokoch. Najprv vyhodnotí každý typ odmrazovacieho prostriedku samostatne podľa kritérií, následne vyhodnotí ponuky na základe predbežného poradia oboch kvapalín. S vybraným uchádzačom plánuje letisko uzavrieť rámcovú zmluvu na štyri roky.
Letisková spoločnosť predpokladá na zimné obdobie (od októbra do marca) nakúpiť na odmrazovanie predbežne 500.000 kilogramov kvapaliny s odberom v cisternách a 96.000 kilogramov granulátu vo veľkých vreciach. „Tovar bude objednávaný podľa potrieb obstarávateľa na základe čiastkových objednávok,“ uviedlo letisko v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ponuky možno podľa letiska predkladať do 15. júla, komisia ich bude vyhodnocovať v dvoch krokoch. Najprv vyhodnotí každý typ odmrazovacieho prostriedku samostatne podľa kritérií, následne vyhodnotí ponuky na základe predbežného poradia oboch kvapalín. S vybraným uchádzačom plánuje letisko uzavrieť rámcovú zmluvu na štyri roky.