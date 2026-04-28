MILIÓNTA CESTUJÚCA: Na bratislavskom letisku ňou bola žena z Olomouca
V prvom štvrťroku 2026 prešlo letiskom celkovo rekordných 679.041 cestujúcich a v závere štvrtého mesiaca roka sa už počet cestujúcich prehupol cez miliónovú hranicu.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Necelé štyri mesiace roka stačili na to, aby Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) odbavilo milión cestujúcich. Milióntu cestujúcu vybavilo v utorok, bola ňou pasažierka z českého Olomouca odlietajúca popoludní s dopravcom Wizz Air do Neapola so skupinou priateľov na poznávací výlet. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
„Vlani sme milióntu cestujúcu vítali na letisku až počas letných prázdnin 10. júla, rok pred tým 26. júla. Prvý milión cestujúcich odbavených už v apríli naznačuje, že tento rok bude pre naše letisko z hľadiska cestujúcich skutočne historicky rekordný,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. Letisko v hlavnom meste podľa neho očakáva tento rok približne 4 milióny odbavených cestujúcich na príletoch a odletoch.
„Už druhý raz letíme tento rok z Bratislavy, pričom v minulosti sme lietali z okolitých letísk. Privádzajú nás k vám nízke ceny leteniek a široká ponuka letov,“ povedala pred odletom z bratislavského letiska Soňa z Olomouca.
