< sekcia Ekonomika
Letisko Bratislava vybavilo v 1. štvrťroku vyše 679.000 cestujúcich
Predstavuje to medziročný nárast o 148 %.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenalo v prvom štvrťroku 2026 historicky najvyšší počet odbavených cestujúcich. Za prvé tri mesiace roka prešlo letiskom celkovo rekordných 679.041 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 148 %. Historicky rekordný bol aj samotný marec, počas ktorého letisko odbavilo 270.986 cestujúcich, teda o 163 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Informovala o tom v piatok letisková spoločnosť.
„Otvorenie základne leteckej spoločnosti Wizz Air prinieslo rekordný rast nových leteckých spojení, no zároveň aj linky, ktoré možno využiť denne. Vďaka zvýšeným frekvenciám denných spojení sa medzi top destinácie dostali v úvode roka 2026 lety do Barcelony, Londýna, Ríma, Košíc či Malagy,“ priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Historické mesačné rekordné počty cestujúcich zaznamenáva letisko už niekoľko mesiacov po sebe, a to s trojciferným percentuálnym nárastom, jedným z najvyšších spomedzi európskych letísk. Doposiaľ nikdy v 75-ročnej histórii letiska nebola prekročená počas marca hranica 200.000 pasažierov.
Letisko pokračovalo v marci v silnom raste vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. „Počet letov vzrástol na 2969 o 67 % a objem prepraveného nákladu dosiahol 2058 ton, čo je o 27 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi najvyhľadávanejšie destinácie patrili Barcelona, Londýn, Rím, Košice a Malaga,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Pozitívny trend sa potvrdil aj za celý prvý štvrťrok. Okrem medziročného nárastu počtu cestujúcich o spomínaných 148 % na vyše 679.000 osôb vzrástol počet letov o 45 % na 7058 príletov a odletov. Objem nákladnej prepravy dosiahol 5461 ton a medziročne sa zvýšil o 24 %.
