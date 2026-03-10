< sekcia Ekonomika
Letisko Bratislava vybavilo vo februári rekordný počet cestujúcich
Medzi najvyužívanejšie destinácie patrili vo februári priame lety z Bratislavy do Barcelony, Londýna, Košíc, Alicante, Neapola a Malagy.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave odbavilo vo februári rekordných 212.945 cestujúcich. V porovnaní s februárom minulého roka, keď letisko na príletoch a odletoch vybavilo približne 84.000 pasažierov, ide o trojciferný medziročný nárast o 151 %. Zároveň je to najvyšší počet cestujúcich vo februári v celej 75-ročnej histórii letiska, informovala v utorok hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
„Počas prvých dvoch mesiacov roka 2026 sme na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave odbavili už viac ako 408.000 cestujúcich,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Pripomenul, že podľa januárových štatistík medzinárodného združenia letísk ACI Europe sa bratislavské letisko stalo najrýchlejšie rastúcim letiskom v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. „Aj februárový medziročný nárast o 151 % potvrdzuje mimoriadne dynamický rast, keďže letiská v Európe rastú v priemere len približne štvorpercentným tempom,“ dodal Novota.
Medzi najvyužívanejšie destinácie patrili vo februári priame lety z Bratislavy do Barcelony, Londýna, Košíc, Alicante, Neapola a Malagy.
„V druhom mesiaci roka vzrástol na letisku aj pohyb lietadiel, čiže počet vzletov a pristátí. Celkovo sa uskutočnilo 2088 príletov a odletov, o 31 % viac ako vo februári 2025,“ priblížila Demovičová. Ako doplnila, letecká nákladná preprava vzrástla o 24 % na 1759 ton.
„Počas prvých dvoch mesiacov roka 2026 sme na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave odbavili už viac ako 408.000 cestujúcich,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Pripomenul, že podľa januárových štatistík medzinárodného združenia letísk ACI Europe sa bratislavské letisko stalo najrýchlejšie rastúcim letiskom v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. „Aj februárový medziročný nárast o 151 % potvrdzuje mimoriadne dynamický rast, keďže letiská v Európe rastú v priemere len približne štvorpercentným tempom,“ dodal Novota.
Medzi najvyužívanejšie destinácie patrili vo februári priame lety z Bratislavy do Barcelony, Londýna, Košíc, Alicante, Neapola a Malagy.
„V druhom mesiaci roka vzrástol na letisku aj pohyb lietadiel, čiže počet vzletov a pristátí. Celkovo sa uskutočnilo 2088 príletov a odletov, o 31 % viac ako vo februári 2025,“ priblížila Demovičová. Ako doplnila, letecká nákladná preprava vzrástla o 24 % na 1759 ton.