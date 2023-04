Letisko Frankfurt-Hahn kúpi firma riaditeľa nemeckej obchodnej komory

Wiesbaden 4. apríla (TASR) - Mesiace neistoty okolo insolventného nemeckého letiska Frankfurt-Hahn sa v utorok skončili jeho predajom spoločnosti TRIWO, ktorú vlastní Peter Adrian, prezident Priemyselnej a obchodnej komory (DIHK). TASR o tom informuje na základe správ AFP a DPA.



Insolvenčný správca letiska Jan Markus Plathner potvrdil, že bývalú americkú leteckú základňu kúpila developerská spoločnosť TRIWO, ktorá už prevádzkuje niekoľko ďalších letísk v Nemecku. Dodal, že kúpna cena, ktorá nebola zverejnená, už bola prevedená na viazaný účet.



Všetkých 400 zamestnancov letiska prevezme investor a letová prevádzka bude pokračovať. Akvizícia bola na štyroch schôdzach veriteľov a vo výbore veriteľov v oboch prípadoch jednomyseľne schválená.



"Hodnotíme budúce vyhliadky letiska Frankfurt-Hahn ako dobré," povedal Adrian. Spoločnosť plánuje investovať do letiskovej infraštruktúry, dosiahnuť ďalší rast osobnej a nákladnej dopravy a udržateľný rozvoj.



Letisko Frankfurt-Hahn sa dostalo do platobnej neschopnosti na jeseň 2021 v dôsledku cestovných obmedzení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Koncom júna 2022 bol jeho väčšinový podiel predaný investorskej skupine SWIFT Conjoy so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom za nezverejnenú sumu. Tá však kúpnu cenu nakoniec nezaplatila a obchod padol.



Ponuku na kúpu letiska predložili aj NR Holding ruského podnikateľa Viktor Charitonina a realitná skupina Richter so sídlom v Mainzi.



NR Holding vlastní neďalekú pretekársku dráhu Nürburgring pri meste Nürburg. Nemecká spolková krajina Hesensko, menší akcionár letiska, však kritizoval potenciálny predaj letiska Charitoninovi, aj keď nie je na sankčnom zozname Európskej únie v súvislosti s ruskou inváziu na Ukrajinu.



Ruský oligarcha spoluzakladal farmaceutickú spoločnosť, ktorá vyrábala ruskú vakcínu Sputnik proti ochoreniu COVID-19. Opozičný konzervatívny poslanec Sebastian Brehm však povedal, že predaj letiska NR Holdingu by mohol "poškodiť nemeckú zahraničnú a hospodársku politiku".



Letisko sa nachádza takmer 90 kilometrov západne od Frankfurtu nad Mohanom. Nemá železničné spojenie a slúži predovšetkým nízkonákladovým prepravcom, ktorí lietajú najmä do európskych destinácií.