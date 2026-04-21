Letisko Frankfurt potvrdilo svoju celoročnú prognózu počtu cestujúcich
Prevádzkovateľ letiska, spoločnosť Fraport, naďalej počíta s dosiahnutím svojho ročného cieľa 65 až 66 miliónov cestujúcich, čo je približne o 4 % viac ako v roku 2025.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. apríla (TASR) - Letisko vo Frankfurte nad Mohanom napriek konfliktu na Blízkom východe potvrdilo svoju prognózu počtu cestujúcich na tento rok. Prevádzkovateľ letiska, spoločnosť Fraport, naďalej počíta s dosiahnutím svojho ročného cieľa 65 až 66 miliónov cestujúcich, čo je približne o 4 % viac ako v roku 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Doprava na Blízky východ síce klesla, tvorí však menej ako 5 % celkového objemu, uviedol Stefan Schulte, generálny riaditeľ spoločnosti Fraport, v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Zároveň 75 % týchto cestujúcich využívalo Blízky východ ako prestupnú stanicu na ceste do iných destinácií, čo teraz prospieva aj Frankfurtu, dodal. „Mnohí teraz lietajú inými trasami. Počet cestujúcich na priamych spojeniach z Frankfurtu do Afriky a na Ďaleký východ v marci vzrástol o viac ako 20 %,“ priblížil Schulte.
