Letisko Frankfurt vybavilo v októbri o skoro polovicu viac cestujúcich

Frankfurt nad Mohanom 11. novembra (TASR) - Letisko vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenalo minulý mesiac výrazný rast počtu cestujúcich, čo pomohlo kompenzovať pokračujúci pokles prepravy tovarov. Uviedla to v piatok spoločnosť Fraport, prevádzkovateľ frankfurtského letiska, ktorá zároveň dodala, že výrazný rast počtu vybavených cestujúcich eviduje aj na letiskách mimo Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Frankfurtské letisko vybavilo v októbri 4,9 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 45,3 %. Počty cestujúcich ovplyvnil pokračujúci vysoký záujem o dovolenky, ako aj jesenné školské prázdniny v Nemecku. Ako Fraport dodal, vysoký dopyt pretrváva najmä do destinácií ako Turecko, Grécko a Kanárske ostrovy, záujem je však stále aj o Karibik.



V porovnaní s októbrom predpandemického roka 2019 sú údaje horšie. Oproti tomuto obdobiu frankfurtské letisko vybavilo o 23,3 % menej pasažierov.



V medziročnom porovnaní sú však výsledky pozitívne a osobná preprava dokázala do veľkej miery kompenzovať pokles v oblasti nákladnej prepravy. Objem nákladu, ktorý prešiel frankfurtským letiskom v októbri tohto roka, klesol o 11,7 %. Čiastočne sa pod to podpísala zhoršujúca sa ekonomická situácia a čiastočne obmedzenia v oblasti vzdušného priestoru pre vojnu na Ukrajine.



Osobná preprava sa výrazne zlepšila aj v rámci medzinárodného portfólia Fraportu, ktorý okrem frankfurtského letiska kontroluje viaceré letiská v zahraničí. Napríklad letisko Ľubľana vybavilo v októbri medziročne o 62,2 % cestujúcich viac, v prípade bulharských letísk Burgas a Varna rast dosiahol 53,6 %, ďalej 14 regionálnych letísk v Grécku 16,7 % a napríklad dve brazílske letiská pod kontrolou Fraportu, Fortaleza a Porto Alegre, zvýšili počet vybavených cestujúcich o 12 %.