Letisko Heathrow dosiahlo v júni denný rekord v počte cestujúcich

Londýn 11. júla (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zažilo koncom minulého mesiaca doteraz najrušnejší deň z hľadiska počtu cestujúcich vo svojej histórii. Letisko vo štvrtok oznámilo, že 30. júna prešlo jeho terminálmi 268.000 pasažierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V minulom mesiaci zaznamenalo letisko spolu päťkrát denný počet cestujúcich, ktorý prekročil hranicu 260.000, a to aj v dvoch dňoch nasledujúcich po sebe, konkrétne 23. a 24. júna. Za celý jún evidovalo letisko 7,4 milióna cestujúcich, čo je o 5,6 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka, keď ich bolo sedem miliónov.



"V júni bolo na Heathrow prekonaných viac rekordov vrátane počtu cestujúcich vybavených za jeden deň ako kedykoľvek predtým," uviedol Thomas Woldbye, výkonný riaditeľ londýnskeho letiska. "Chcem sa poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí urobili všetko pre to, aby 268.000 cestujúcich, ktorí cestovali v najrušnejší deň, malo hladkú a bezstresovú cestu," dodal.



Letisko Heathrow upravilo koncom júna prognózu počtu pasažierov, ktorých plánuje tento rok vybaviť, na takmer 83 miliónov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať nový rekord, ktorý prekoná ten pôvodný spred piatich rokov. Letisko v najnovšom odhade z 29. júna stanovilo na tento rok vybavenie celkovo 82,8 milióna cestujúcich. To je o 1,4 milióna viac než v predchádzajúcej prognóze z decembra minulého roka. Navyše by tak výrazne prekonalo doterajší rekord z predpandemického roku 2019, v ktorom vybavilo 80,9 milióna pasažierov.



V minulom roku využilo služby jedného z najväčších letísk na svete 79,2 milióna cestujúcich.