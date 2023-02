Letisko Heathrow má za sebou najlepší štart od čias pred pandémiou

Londýn 13. februára (TASR) – Londýnske letisko Heathrow zažilo svoj najlepší štart do nového roka od čias pred pandémiou ochorenia COVID-19. A to aj napriek problémom s nedostatkom zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



V januári prešlo týmto významným dopravným uzlom viac ako 5,4 milióna pasažierov, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od začiatku roka 2020.



Dopyt sa zvýšil aj napriek vážnym problémom v predvianočnom období, keď zamestnanci pasovej kontroly štrajkovali za vyššie platy.



"Heathrow je späť vo svojej najlepšej forme," uviedol generálny riaditeľ John Holland-Kaye vo vyhlásení. Privítal zároveň správy, že spoločnosti British Airways a Virgin Atlantic obnovia lety do Číny na jar po tom, čo ázijská krajina úplne zrušila svoje obmedzenia spojné s politikou nulovej tolerancie ochorenia COVID-19.



Pandémia spustošila globálne letectvo. Cestovné obmedzenia a blokády uzemnili lietadlá po celom svete a prinútil spoločnosti v leteckej doprave, aby v roku 2020 zrušili tisíce pracovných miest. Dopyt po cestovaní po zrušení blokád prudko ožil, ale letecké spoločnosti aj letiská majú problémy s náborom dostatočného počtu zamestnancov.