Letisko Heathrow má za sebou najúspešnejší február

Londýn 11. marca (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zaznamenalo najrušnejší mesiac február z hľadiska počtu cestujúcich, keďže dopyt po leteckej doprave prekročil úroveň spred pandémie. Letisko v pondelok oznámilo, že jeho terminálmi minulý mesiac prešlo 5,8 milióna ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Letisko uviedlo, že najvyšší februárový počet dosiahlo ešte pred posledným dňom mesiaca, ktorý pribudol vzhľadom na priestupný rok. Vlani v rovnakom mesiaci odbavilo 5,2 milióna cestujúcich. Vo februári 2019, pred nástupom pandémie, ich bolo 5,5 milióna.



Thomas Woldbye, výkonný riaditeľ letiska Heathrow, poukázal na skutočnosť, že britské ministerstvo financií minulý týždeň neobnovilo možnosť nezdanených nákupov pre turistov prichádzajúcich do krajiny a označil to za premeškanú príležitosť.



"Hoci obsluhujeme viac ľudí, návštevníci Spojeného kráľovstva od zrušenia nezdanených nákupov míňajú menej, čo má vplyv na podniky v celej krajine," povedal. "Jarný rozpočet bol premárnenou príležitosťou poskytnúť celému sektoru cestovného ruchu, pohostinstva a maloobchodu podporu, ktorú potrebuje na to, aby mohol konkurovať na medzinárodnej úrovni," uzavrel Woldbye.