Letisko Heathrow plánuje investovať do modernizácie 10 miliárd libier

Londýn 12. júla (TASR) - Londýnske letisko Heathrow plánuje investovať v najbližších piatich rokoch do svojej modernizácie 10 miliárd libier (11,55 miliardy eur) s cieľom zvýšiť počet cestujúcich do roku 2031 o 12 %. Väčšinu financií na modernizáciu však plánuje získať z vyšších poplatkov pre letecké spoločnosti, čo vyvolalo nespokojné reakcie aerolínií. Informovali o tom agentúra AFP a spoločnosť BBC.



Vedenie letiska uviedlo, že z desiatich miliárd libier približne dve miliardy plánuje získať od akcionárov. Zvyšok však chce získať zvýšením poplatkov, ktoré platia letecké spoločnosti. To sú zasa náklady často presúvané na cestujúcich v podobe vyšších cien leteniek.



Letisko plánuje zvýšiť poplatky pre aerolínie na obdobie rokov 2027 - 2031 na v priemere 33,26 libry za pasažiera. V súčasnom období (2022 - 2026) sú poplatky podľa Heathrow stanovené na v priemere 28,46 libry za pasažiera, s čím však aerolínie nesúhlasia. Hovorca leteckej spoločnosti Virgin Atlantic uviedol, že Heathrow je už teraz najdrahším letiskom na svete a tento návrh iba ukazuje, že letisko nedokáže investovať kapitál rozumne a efektívne.



Šéf Heathrow Thomas Woldbye však povedal, že investičný program predstavuje najväčšiu transformáciu za viac než desaťročie a ak chce letisko aj v ďalšom období obstáť vo svetovej konkurencii, musí investovať. Modernizácia bude zahrnovať zrýchlenie procesov v oblasti bezpečnosti a manipulácie s batožinou, ako aj nové priestory pre cestujúcich, ďalej obchody a reštaurácie.



Letisko teraz potrebuje získať súhlas Úradu civilného letectva (CAA). Ten pritom už skôr vyzval vedenie Heathrow, aby poplatky pre letecké spoločnosti znížilo.



Heathrow je najrušnejším letiskom v Európe, ktorým v roku 2024 prešlo takmer 84 miliónov cestujúcich. Najnovšie zaznamenalo za máj nový rekord, keď v danom mesiaci využilo služby letiska vyše 7,2 milióna pasažierov.



(1 EUR = 0,8657 GBP)