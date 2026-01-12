Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Ekonomika

Letisko Heathrow vlani vybavilo rekordných 84,5 milióna pasažierov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V decembri letisko Heathrow vybavilo 7,2 milióna pasažierov.

Autor TASR
Londýn 12. januára (TASR) - Počet cestujúcich, ktorí vlani prešli londýnskym letiskom Heathrow, stúpol nad 84 miliónov. Išlo o rekordný celoročný počet pasažierov. Letisko uviedlo, že v roku 2025 prešlo cez jeho štyri terminály 84,5 milióna pasažierov. Bol to rast o 0,7 % oproti 83,9 milióna cestujúcich v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V decembri letisko Heathrow vybavilo 7,2 milióna pasažierov. December bol jedným z deviatich mesiacov minulého roka, v ktorom bol celkový počet cestujúcich na letisku vyšší ako v rovnakom mesiaci roku 2024.

„Rekordný decembrový výkon ukazuje silný dopyt po službách letiska Heathrow,“ povedal generálny riaditeľ letiska Thomas Woldbye. „S podporou vlády pre naše plány expanzie a so správnym regulačným rámcom zo strany úradu pre civilné letectvo na zabezpečenie súkromných investícií môžeme pre Spojené kráľovstvo uvoľniť ešte viac konektivity, obchodu a hospodárskeho rastu,“ dodal riaditeľ.

V novembri minulého roka britská ministerka financií Rachel Reevesová vyhlásila, že vláda je za výstavbu tretej dráhy na letisku Heathrow. Ministerka dopravy Heidi Alexanderová prehodnocuje Národné vyhlásenie o letiskovej politike, čo má poskytnúť rámec pre rozhodovanie o raste letiska. Predtým uviedla, že si želá, aby sa z novej štartovacej dráhy letiska Heathrow lietalo už v roku 2035.
.

Neprehliadnite

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach