Letisko Heathrow zaznamenalo aj v júli strmý pokles počtu cestujúcich

Londýn 11. augusta (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zaznamenalo aj v júli strmý medziročný pokles počtu cestujúcich takmer o 89 %. Odráža to spomalenie leteckej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Cez najväčšie európske letisko prešlo v júli 2020 približne 867.000 ľudí. Na porovnanie, vlani v rovnakom mesiaci to bolo vyše 7,7 milióna pasažierov, uvádza sa vo vyhlásení Heathrow.



Viac ako polovica cestujúcich, konkrétne 480.000, odletela do európskych destinácií.



Júlový výsledok predstavuje zároveň mierne zvýšenie počtu cestujúcich oproti júnu, keďže britská vláda vytvorila 4. júla takzvané cestovné koridory do krajín, pre ktoré neplatili cestovné obmedzenia a povinná karanténa po návrate.



Drvivá väčšina leteckých liniek z Heathrow (60 %) však zostáva stále uzemnená, čo ohrozuje pracovné miesta v tomto odvetví.



„Vláda môže zachrániť pracovné miesta zavedením testov, čím sa zredukuje povinná karanténa pre ľudí z krajín s vyšším rizikom, a zároveň ochráni verejnosť pred druhou vlnou nákazy,“ uviedol John Holland-Kaye, generálny riaditeľ Heathrow.



Aj nákladná letecká doprava z Heathrow v júli medziročne klesla o tretinu.



Letisko Heathrow v minutom roku vybavilo vyše 80 miliónov cestujúcich. Pôsobí tam približne 90 leteckých spoločností, ktoré lietajú do viac ako 180 destinácií.