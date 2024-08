Letisko Košice dosiahlo 500.000 cestujúcich o mesiac skôr ako vlani

Košice 26. augusta (TASR) - Letisko Košice dosiahlo míľnik 500.000 vybavených cestujúcich od začiatku roka v nedeľu (25. 8.). TASR o tom informoval jeho hovorca Juraj Toth s tým, že oproti vlaňajšku prekonali túto hranicu o mesiac skôr.



Jubilejnou cestujúcou bola Patrícia, ktorá letela z Košíc na palube lietadla spoločnosti Ryanair do chorvátskeho Zadaru. "Nie je to tak dávno, čo sme s napätím čakali do posledných týždňov roka, či sa nám podarí dosiahnuť okrúhlu métu pol milióna vybavených cestujúcich. Je absolútne úžasné, že tohtoročnú 500.000 cestujúcu sme mohli na našom letisku privítať už teraz, v auguste, a dokonca priamo na novootvorenej linke do chorvátskeho Zadaru," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.



Toth doplnil, že letisko potvrdzuje pokračujúci trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave. Za prvých sedem mesiacov tohto roka vybavili o 16,7 percenta viac cestujúcich ako za rovnaké obdobie minulého roka. Uplynulý júl bol pritom s vyše 131.000 vybavenými cestujúcimi najsilnejším mesiacom v histórii letiska.