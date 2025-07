Letisko Košice dosiahlo rekordný polrok s takmer 322.000 cestujúcimi

Košice 8. júla (TASR) - Bránami Letiska Košice prešlo za prvých šesť mesiacov toho roka rekordných 321.879 cestujúcich. To predstavuje medziročný nárast o 18,7 % a v porovnaní s predcovidovým rokom 2019 nárast až o 46,7 %. Informoval o tom hovorca letiska Juraj Toth.



Viac ako 265.000 cestujúcich využilo pravidelné linky do jednej z deviatich destinácií - Dublin, Liverpool, Londýn Luton, Londýn Stansted, Praha, Varšava, Viedeň, Zürich a Zadar. Ďalších viac ako 55.000 cestujúcich letelo z alebo do Košíc na charterových letoch.



„Naše štatistiky potvrdzujú, že ani po rekordnom roku 2024 apetít východniarov po leteckej doprave neutícha. Veľmi nás teší, že rastie počet cestujúcich na pravidelných i charterových letoch, vďaka čomu sme zaznamenali najúspešnejší prvý polrok i najúspešnejší jún v histórii letiska Košice,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.



V prvej polovici roka bol najsilnejším mesiacom jún s 99.636 vybavenými cestujúcimi, kedy sa aj naplno rozbehla letná dovolenková sezóna. V ponuke cestovných kancelárií je pre zájazdy s odletom z Košíc dostupných 18 destinácií v desiatich krajinách vrátane Albánska, Turecka, Bulharska, Grécka, Čiernej Hory, Egypta, Španielska, Talianska, Tuniska a Cypru. Ponuku dopĺňa pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom, a to až do 25. októbra.