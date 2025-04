Letisko Košice hlási rekordný prvý štvrťrok s vyše 118.000 cestujúcimi

Košice 15. apríla (TASR) - Rekordný prvý štvrťrok zaznamenalo tento rok košické letisko. Jeho bránami prešlo 118.253 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 20,6 percenta. Informoval o tom hovorca letiska Juraj Toth.



Takisto tohtoročný marec bol najúspešnejším v histórii letiska Košice s 41.104 vybavenými cestujúcimi, čo je o 16,7 percenta viac ako v marci 2024. Celý minulý rok bol pritom pre letisko z hľadiska počtu cestujúcich rekordný.



Podľa riaditeľa letiska Košice Thomasa Dworschaka prvý štvrťrok 2025 potvrdzuje, že hlad po leteckej doprave v tejto spádovej oblasti neutícha. „Tešíme sa na zvýšený objem cestujúcich počas rozbiehajúceho sa letného letového poriadku - či už využijú zvýšené kapacity na linkách do Zadaru a Zürichu, vyberú sa na jarný výlet do overených destinácií ako Varšava, Praha či Londýn, alebo siahnu po ponuke cestovných kancelárií a vyberú sa k moru do Egypta či Ománu už teraz v apríli,“ uviedol.



Na letnú dovolenkovú sezónu je s odletom z Košíc naplánovaných viac ako 850 charterových letov do 20 destinácií v 11 krajinách vrátane Albánska, Turecka, Bulharska, Grécka, Chorvátska, Čiernej Hory, Egypta, Španielska, Talianska, Tuniska a Cypru.